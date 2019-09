Efter uheld: Skoleelever strandet i bus

FRIFELT/SKÆRBÆK: Tirsdag morgen var en skolebus impliceret i et trafikuheld i Frifelt. Uheldet medførte, at en busfuld elever kom for sent til skolen i Skærbæk.

Ifølge øjenvidnet Karin Mercedes Vilmun skete uheldet ud for hendes hus på Algade i Frifelt. Hun var netop gået ud bag huset - modsat vejen - da hun hørte et brag og smed alt, hun havde i hænderne.

- Der kom et ordentligt skrald, og så kunne jeg høre, at bussen stoppede, fortæller Karin Mercedes Vilmun, som fortsætter:

- Det var buschaufføren, der havde overset en bilist. Bilen blev ramt i siden - den fik et ordentligt tryk. Sideruden i passagersiden bagi blev også knust.