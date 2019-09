Efter tredje brand på en uge: Er en pyroman på spil?

Søndag formiddag var frivillige brandfolk ved at efterslukke branden i det nedlagte stuehus ved Vennemose. Der er kun ydermurerne tilbage - til gengæld forhindre brandfolkene, at ilden bredte sig til en stor ladebygning, som er bygget sammen med stuehuset. Foto: Martin Franciere

Inden for en uge har der været tre brande på gårde i Tønder Kommune - i Skast, Sæd og natten til søndag i Vennemose. Er det tilfældigt eller er brandene påsatte?

VENEMOSE: Inden for den seneste uge har de frivillige brandfolk på egnen måttet rykke ud til hele tre brande. Mandag nat var det til en brand i den historiske gård i Sæd, hvor det med nød og næppe lykkedes de frivillige brandfolk at forhindre flammerne i at sprede sig til gårdens stuehus - til gengæld nedbrændte de tre længer. Torsdag var der så brand i nogle bigballer i Skast, og natten til søndag var den så gal igen. Denne gang måtte de frivillige brandfolk fra værnene i Øster Højst, Løgumkloster og Tønder slukke en brand i et stuehus til en nedlagt gård ved Vennemose. I modsætning til gården i Sæd, måtte brandfolkene i Vennemose se på, at stuehuset brændte ned - til gengæld forhindrede man, at der gik ild i en stor ladebygning, der er bygget sammen med stuehuset. - Jeg satte to hold ind for at forhindre ilden at sprede sig fra stuehuset til laden, fortæller indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland, Bent Hansen.

Som man kan se, ligger stuehus og ladebygningen klos op ad hinanden. Brandfolkene fortæller, at det ikke er dem, der har smadret taget i laden for at slukke flammerne. Foto: Martin Franciere

Ild ud af vinduerne Bent Hansen blev tilkaldt til branden klokken 03.58 søndag tidlig morgen. Da han nåede frem til den nedlagte gård, var der intet han og brandfolkene kunne gøre. - Flammerne stod ud af vinduer, døre og op af taget, konstaterer indsatslederen, der har været i kontakt med den landmand, der for nogen tid siden købte gården for at få fat i jorden. Ifølge Bent Hansen fortæller landmanden, at der hverken var strøm eller vand i huset. Så hvordan kunne ilden så opstå? Bent Hansen finder det påfaldende, at der nu har været tre brande på en uge - to af dem i ubeboede gårde og i en bunke bigballer. Men så stopper han spekulationer også. Til gengæld kan han kun konstatere, at der ikke er meget tilbage af stuehuset på Høgslundvej: - Der er ikke noget tilbage, kun ydermurerne. De sidste brandfolk forlod gården ved 10-tiden.

Brandefolkene fra de frivillige brandværn i Øster Højst, Løgumkloster og Tønder måtte igen natten til søndag trække i branddragten. For tredje gang på en uge har de været nødt til at slukke en brand - denne gang i et nedlagt landbrug i Vennemose. Foto: Martin Franciere

