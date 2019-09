Efter tre års mørke: Skytteformand øjner lys for enden af skydebanen

I de seneste tre år har medlemmerne af Toftlund og Omegns Skytteforening været tvunget til at skyde på den eneste indendørsbane, foreningen råder over. Årsagen skal findes i nye lovkrav, som foreningen ikke lever op til.

Ikke så meget fordi blomsterne springer ud eller at temperaturerne stiger og det igen bliver legitimt at spise is. Næ, årsagen til glæden skal findes i skytteforeningens omgivelser. For de seneste tre år har foreningen ikke levet op til gældende lovgivning, og derfor har skytterne været forhindret i at bruge de fire udendørs baner på henholdsvis 200, 100, 50 og 25 meter.

Nogle af de penge som foreningen bruger på sikkerhed, skal investeres i kuglefang, som skal monteres oppe på overliggerne. Det skal forhindre, at kugler rammer over eller ved siden af de høje jordvolde. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Og da skytteforeningen ligger på en tidligere losseplads, måtte man bruge lettere forurenet jord til arbejdet. Det er så eftertragtet at kunne skille sig af med jorden, at foreningen fik foretaget arbejdet, der krævede mange lastbillæs jord, ganske gratis, fortæller Ebsen.

Det var egentlig i forbindelse med, at foreningen for tre år siden ville udvide med en ny bane på 100 meter - primært henvendt til jægere - at skytternes trængsler begyndte. For i forbindelse med sagsbehandlingen blev man opmærksom på, at klubben ikke levede op til gældende regler.

Et nyt tiltag - bue og pil - skal appellere til de unge mennesker. Det er totalt hipt at skyde med bue lige nu, fortæller formand Peter Ebsen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Unik beliggenhed

Men det var bare første øvelse i at lovliggøre skydebanerne, der gør sig bemærket ved at ligge placeret centralt i Toftlund by.

- Vi ligger inde midt i byen, det er der ikke mange - om overhovedet nogen - der gør. Vores beliggenhed er helt unik, siger Peter Ebsen og peger på, at samme unikke beliggenhed også er skyld i, at lovkravene er ganske skrappe.

Tilbage til skytteforeningen, der lige præcis har skrabet en lille halv million kroner sammen til at kunne investere i støjtunnel og blændeanlæg (kuglefang, red.), som skal gøre det mere sikkert for omgivelserne, samt dæmpe støjen. Når de nye tiltag er på plads, kan skytteforeningen udvide antallet af dage, hvor der må skydes fra i dag en ugentlig træningsdag til i princippet at kunne skyde hver dag - ikke at det bliver tilfældet.

- Det bliver ikke mere end to gange om ugen, lover Peter Ebsen, der samtidig glæder sig over, at "larmen" fra skydningen vil fungere som reklame for klubben. For den mangler i den grad medlemmer.

- I dag er vi 71 medlemmer - hvoraf få er børn. For 10 år siden talte vi over 150 medlemmer, husker den 50-årige formand.