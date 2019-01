Efter tre år: Envo tilkendes million-erstatning

Efter mere end tre års juridisk slagsmål mod entreprenørvirksomheden Aarsleff har Envo Biogas fået tilkendt en samlet erstatning på 84 millioner kroner. Envo-direktør Bo Asmussen glæder sig over Davids sejr over Goliat.

SOLVIG: Mere end tre års juridisk tovtrækkeri er afgjort. Envo Biogas Tønder har vundet voldgiften over Danmarks største entreprenørvirksomhed Per Aarsleff A/S. Den tilkendte erstatning lyder ifølge Envo Biogas på samlet set 84 millioner kroner. Derudover skal Per Aarsleff A/S afholde sagens omkostninger, hvilket har udviklet sig til at være en regning i millionklassen. Voldgiftens kendelse førte onsdag morgen til en børsmeddelelse fra Per Aarsleff A/S, og efterfølgende faldt virksomhedens aktie med fem procent. Direktør for Envo Biogas, Bo Asmussen, er selvsagt glad for voldgiftens udfald, og samtidig også lettet over, at sagen, som han betegner som en Davids kamp mod Goliat, nu er overstået. - Vi er selvfølgelig glade for, at vi har fået voldgiftens ord for, at Aarsleff har handlet i strid med gældende regler og skikke. Sagen viser også, at et lille firma kan komme op imod en af de helt store. Når det gælder, skal man holde fast i sine rettigheder og ikke lade sig kyse, siger Bo Asmussen.

Envo Envo Biogas Tønder skal hvert år bruge 930.000 ton biomasse til fremstillingen af biogas.Af de 930.000 ton udgør de 700.000 ton husdyrgødning.



De resterende 230.000 ton skal bestå af energiafgrøder og industriaffald.



Anlægget får 40-45 ansatte - heraf er 25-30 ansatte chauffører.



Budgettet for etableringen af Envo Biogas Tønder er cirka 550 mio. kr.



Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2015 og ventes nu afsluttet i midten af 2020.

Siden 2015 Sagen startede helt tilbage i 2015 og har altså stået på gennem mere end tre år. I al den tid har byggeriet, der er det største i Tønder Kommune, stået stille. Byggestoppet var dels begrundet i uenigheden mellem Per Aarsleff A/S og Envo, og siden var der stilstand for at sikre bevismateriale til sagen. En voldgift er som udgangspunkt den hurtigste måde at få afgjort et stridsspørgsmål på - i modsætning til en retssag. Når sagen alligevel har trukket i langdrag, skyldes det ifølge Bo Asmussen, at modparten havde mange emner og ting, der skulle gøres brug af. - Tålmodighed er en dyd. Vi har aldrig været i tvivl og troet på vore rettigheder, forklarer Bo Asmussen. Når byggeriet med en ny hovedentreprenør kan genoptages om kort tid, sker det uden større ændringer i forhold til det oprindelige projekt. Der er enkelte mindre ændringer, primært af kosmetisk karakter, der ikke får indflydelse for den fortsat gældende byggetilladelse og miljøvurdering af Envo-projektet.

Nedjusterede forventninger At Aarsleff nu står tilbage med erstatningskravet til Envo Biogas og derudover sagsomkostninger for flere millioner kroner, fik onsdag morgen en meget direkte konsekvens. Per Aarsleff A/S nedjusterede nemlig forventningerne til årets resultat i en børsmeddelelse, hvilket straks satte sit præg på entreprenørvirksomhedens aktiekurs. Onsdag morgen faldt aktien således med over fem procent, men stabiliserede sig ud på dagen til et fald på omkring 3,5 procent. Udmeldingen om nedjusteringen går på, at man forventede et driftsoverskud på 530 millioner kroner for regnskabsåret 2018/2019. Dette er nu nedjusteret til 460 millioner kroner. Hos Per Aarsleff A/S kaldes afgørelsen uventet af den administrerende direktør, Jesper Kristian Jacobsen: - Vi har måttet nedsætte forventningen til resultatet som følge af afgørelsen. Det var ikke ventet, at det ville ende sådan her, men vi tager imod afgørelsen, fortæller han. Adspurgt om den årelange afgørelse siger han: - Det er sådan, at vi generelt ikke har mange voldgifter eller sager i det hele taget - men erfaringen er i hvert fald, at sådan nogle sager har det med at tage længere tid end ventet. Jeg kan ikke umiddelbart svare på, hvordan denne sag har taget mere tid, lyder det fra Aarsleff-direktøren til JydskeVestkysten. Voldgiftens kendelse er endelig og kan ikke ankes.