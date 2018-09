Et banalt tyveri fra en udstilling ved tøjforretningen Wagner i Vestergade i Tønder endte med en sigtelse for røveri og 14 dages varetægtsfængsling.

TØNDER: En 21-årig mand fra Tønder er ved et grundlovsforhør i Sønderborg sigtet for røveri efter det i første omgang handlede om et tyveri af en strikketrøje fra tøjforretningen Wagner, Vestergade 18 i Tønder. Han blev varetægtsfængslet i 14 dage frem til den 5. oktober.

Den unge mand, der er let genkendelig med tatoveringer i ansigtet, gik sammen med sin kæreste forbi udstillingen af tøjvarer udenfor forretningen Wagner.

- Jeg ville bare havde den trøje, forklarede han i grundlovsforhøret.

Tyveriet blev observeret fra en naboforretning. En ekspedient i Wagner-forretningen blev alarmeret og optog forfølgelsen af den 21-årige, der løb videre, mens kæresten blev i gågaden.