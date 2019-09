Efter to nederlag: TM Tønder-træner tror på de første point

Tønder: To kampe - to nederlag. Det var næppe den start, TM Tønder havde håbet på i 1. division. Søndag venter en ny mulighed for at få de første point på kontoen, og det tror træner Torben Sørensen på sker.

Holdet møder på udebane HEI, Skæring.

- Jeg forventer, at vi stadigvæk lægger lag på i forhold til vores præstation, og når vi gør det, så ved jeg også, at så kommer der også to point på kontoen. Men det er ikke et sted, hvor vi bare tænker, at vi bare lige skal op og have to lette point med hjem, fortæller han.

Han peger på, at modstanderen har spillere, der er godt skolet.

- Så det er nogle, der forstår håndboldspillet. De har bare ikke de her betingelser, som gør, at de kan træne så meget. Og de går måske nok heller ikke helt så meget op i det, som andre hold har råd til, fordi det er lidt en studenterklub, fortæller Torben Sørensen.