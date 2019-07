Efter stor renovering: Historisk hotel klar til at slå dørene op

Torsdag kl. 12 åbner dørene til Hostrups Hotel efter den omfattende restaurering. Åbningen kaldes en 'pre-opening', og den store fejring gemmes til efter ferien.

Tønder: For ét år siden, præcis den 13. juli, blev ægteparret Lars og Kirsten Svensen hotelejere. De købte Hostrups Hotel, efter at hotellet var blevet erklæret konkurs. Herefter satte de gang i den omfattende renovering af hotellet, der nu er tilendebragt - eller i hvert fald næsten. - Hotellets gæster - både de spisende og de sovende - vil ikke mærke til, at vi lige mangler at færdiggøre de sidste ti værelser. Det skal vi nok bruge et par uger til, inden de også er helt færdige. Men det er ikke noget, der hverken kommer til at støve eller at støje, så gæsterne kan være helt trygge, fortæller Lars Svensen.

Vin og tapas Det er vigtigt for de nye ejere, at hotellet bliver for alle. Det skal være folkeligt, som Lars Svensen udtrykker det. Derfor er køkkenet også tilpasset, så det falder i de flestes smag. Blandt andet bliver der også et udvalg af lette retter. - Vi kommer til at køre en del vin og tapas, og man vil også kunne få for eksempel stjerneskud eller smage vores signatur-burger. Men vi vil selvfølgelig også være aftenrestaurant, hvor vi vil have gode bøffer og sammensatte menuer. Derudover har vi sørget for, at der er noget til børnene på menuen, forklarer Benjamin Andresen, der er køkkenchef på hotellet.

Ny terrasse Maden, kaffen eller den kolde øl vil også kunne nydes udendørs. Hostrups Hotel byder på en række muligheder for at udendørsservering. Blandt andet på en ny, stor træterrasse, der fylder det halve af vejens bredde foran facaden på hotellet. - Det er en foreløbig terrasse. Vi har fået lov til at bygge den som et forsøg. Så indtil 1. oktober har vi terrassen. Siden vil man så tage det op hos kommunen og evaluere på, om det skaber problemer for trafikken. Planen er, at vi vil lave det til en permanent terrasse fra næste forår - hvis vi får lov, fortæller Lars Svensen. Alt i alt kommer Hostrups Hotel til at råde over 30 udendørs pladser. Her vil der være servering på den nye terrasse foran facaden, på den anden side af vejen ved vandet og på de nye terrasser bag hotellet, hvor man blandt andet kan nyde sin morgenmad.