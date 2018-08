TØNDER: Tønder Kommune har tænkt sig at følge påbuddet om at retablere Fiskbæk Bro, som Slots- og Kulturstyrelsen har pålagt kommunen.

- Vi respekterer og accepterer naturligvis Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Næste skridt er, at Tønder Kommune i tæt dialog med styrelsen og det rådgivende ingeniørfirma, Cowi, som udførte opgaven med brorenoveringen, vil udarbejde et projekt, der lever op til de krav til retableringen, der fremgår af påbuddet, siger fagchef for teknik og plan, Lars-Erik Skydsbjerg, i en pressemeddelelse.

Af kravene i Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse fremgår det blandt andet, at den genopbyggede bro i videst muligt omfang skal ligne den oprindelige bro i og med, at den skal have samme fremtoning, karakter, størrelse og byggeteknik i overfladerne som det oprindelige bygværk.

Ifølge pressemeddelelsen er endnu for tidligt at sige, hvad genetableringen kommer til at koste, da det afhænger af, hvordan broen skal genopføres. Det skal yderligere afklares mellem Tønder Kommune og det rådgivende ingeniørselskab, hvordan genopbygningen skal finansieres.