Efter oversvømmelse: Kamera sendes ned i kloakkerne

Tønder Forsyning og Tønder Kommune er i gang med at undersøge Agerskovs spildevandssystem. Det sker efter meget kraftige regnbyger tidligere i august førte til oversvømmelser af kloakker.

AGERSKOV: - Klamt, ulækkert, fy for s... Borgernes reaktioner på de sociale medier var ikke til at tage fejl af, da Agerskov i begyndelsen af august blev ramt af et skybrud, der resulterede i, at kloakkerne ved Engeriis løb over, så vejen flød med afføring, toiletpapir, og hvad kloaksystemet ellers holder på. Det ulækre syn og den voldsomme lugt burde ellers høre fortiden til. Hele Agerskov er nemlig separatkloakeret, og oversvømmelser som den i august burde derfor egentlig ikke kunne ske. At det alligevel skete, får nu Tønder Forsyning og Tønder Kommune til at undersøge Agerskovs spildevandssystem om ikke med en lup så med et specialkamera.

Undersøgelsen Separatkloakeringen i Agerskov blev afsluttet i 2012 - herefter havde de private husstande pligt til at tilslutte deres overfladevand til regnvandsledningen.De private ejendomme, der skal undersøges for korrekt tilslutning til regnvandsledningen, vil modtage et brev fra Tønder Forsyning.



Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og forsyningens hjemmeside.

Sådan så der ud i starten af august langs Engerris i Agerskov: Afføring, toiletpapir, og hvad der ellers befinder sig i kloaknettet, flød i rabatten og på asfalten i Agerskov. Privatfoto

Udvalgte brønde - Vi er i fuld gang med at undersøge vores ledningsnet, og vi har indtil videre ikke fundet nogle fejlkoblinger. For at få et overblik over, hvor det meget regnvand kommer fra, har vi opsat niveaumålere i 18 udvalgte brønde i spildevandsledningen. De indkomne målinger fra de forskellige niveaumålere skal så fortælle os, hvor der kommer vand fra, når det begynder at regne, og i hvilke områder ledningsnettet skal undersøges. Resultaterne vil blive brugt til at beslutte, hvad der fremadrettet skal ske, oplyser John Pies Christiansen, der er driftschef ved Tønder Forsyning med ansvar for vand og spildevand i en udsendt pressemeddelelse. Kontrollen af spildevandsledningerne vil i de næste par måneder omfatte først forsyningens hovedledninger, dernæst afvandingen langs vejene og endelig tilslutningerne ved udvalgte husstande.

Farvet vand De husstande, der skal undersøges, vil modtage et brev fra Tønder Forsyning med yderligere information. Tilslutningerne vil blive undersøgt med kamera via ledningsnettet for at se, om tilslutningerne er sket til den rigtige hovedledning, samt via en farvet vand-undersøgelse. Her bliver det farvede vand hældt i tagnedløbet, og man følger så vandet for at se, om det løber ud i spildevandsledningen i stedet for i regnvandsledningen, forklarer John Pies Christiansen.