Efter opsigelse: Erhvervsrådets formand trækker sig

Henning Nielsen har med øjeblikkelig virkning valgt at stoppe som formand for Tønder Erhvervsråd. Baggrunden skal findes i det aktuelle forløb op til vækst- og udviklingsdirektør Lene Grønnings fratrædelse.

TØNDER: I kølvandet på Lene Grønnings afgang som vækst- og udviklingsdirektør i Tønder Kommune skal Tønder Erhvervsråd have ny formand. Direktør Henning Nielsen, der har været med i erhvervsrådet fra starten, og stået i spidsen for det siden 2013, har med øjeblikkelig virkning valgt at trække sig.

- Jeg kan slet ikke forlige mig med forløbet omkring Lene Grønnings fratrædelse. Hun var erhvervslivet mand. På trods af flere konstruktive forslag fra vores side, må jeg blot konstatere, at kommunen ikke har været indstillet på at køre projekter på tværs, udtaler Henning Nielsen.

Overfor JydskeVestkysten pegede han torsdag aften blandt andet på, at erhvervsrådet havde foreslået Lene Grønning til at stå i spidsen for både Zeppelin-satsningen og den ledige direktørpost for Tøndermarsk Initiativet.

- Lene Grønning ville efter vores opfattelse gerne, men kommunen var ikke med på vores udspil, siger Henning Nielsen.