Efter operation i hjernen: Torben Sørensen tilbage som cheftræner

TM Tønder har fået sin cheftræner tilbage på rekordtid. Torben Sørensen har kun misset én kamp efter han blev opereret i hjernen for omkring tre uger siden, og nu er han tilbage som cheftræner.

Tønder: Torben Sørensen er tilbage som cheftræner for TM Tønder efter sin operation i hjernen for bare tre uger siden. Allerede søndag var Torben Sørensen på visit hos holdet i Tønder, da det mødte Stoholm, og det var svært for Torben Sørensen at indtage en tilbagelænet, passiv rolle. Nu er han tilbage som cheftræner. - Jeg skal selvfølgelig mærke efter, og jeg bliver fortsat assisteret af Hans Martin Asmussen og Michael Wollesen. Men jeg har det jo godt, så jeg vil gerne tilbage. Jeg har ingen symptomer og lægerne siger, at jeg ikke kan forværre noget ved at arbejde igen - jeg skal bare mærke efter, siger Torben Sørensen. Den hurtige tilbagevenden til håndboldbanen skyldes også, at Torben Sørensen alligevel ikke skal igennem et forløb med stråling og kemoterapi. Det var ellers planen efter han blev opereret i hjernen for en svulst. Lægerne kunne ikke fjerne hele svulsten, og den oprindelige plan var derfor, at resten skulle fjernes med strålebehandling. Men det bliver ikke nødvendigt foreløbigt alligevel, har kirurgen forklaret Sørensen. - Man kan sige, at det er udskudt på ubestemt tid. Det skyldes dels, at svulsten var både langsomtvoksende og godartet, og dels, at det er anbefalet, at man kun får strålebehandling i hovedet én gang i sit liv. Der er ikke nogen grund til, at det skal være nu, fortæller Torben Sørensen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Mange så formentlig Torben Sørensen i Tønderhal 2 i søndags under kampen mod Stoholm. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

"Pas nu på dig selv" Torben Sørensen har under sin sygemelding og da han viste sig i håndboldhallen igen hørt ordene "pas nu godt på dig selv" rigtig mange gange. Mange har været bekymrede for, at han ville vende for hurtigt tilbage; før han var klar. Der var formentlig ingen, der havde forudset, at han ville vende tilbage så hurtigt som tilfældet er. Heller ikke ham selv. - Jeg havde jo indstillet mig på et forløb med strålebehandling og så videre. Jeg havde puttet hele forløbet ind i en kasse, først skulle jeg det ene, og så det næste og det næste, så jeg skal lige forstå, at det skal jeg ikke alligevel. Men jeg er jo rigtig glad for, at jeg har det så godt, understreger Torben Sørensen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var ikke nemt for Torben Sørensen at blive på bænken, og nu er han tilbage i trænerrollen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Heler hurtigt Han blev opereret den mandag den 18. februar, udskrevet to dagen efter og allerede på femtedagen ville han ikke tage flere piller mod smerterne. - Så gik jeg ture i stedet for. Jeg har gået nogle ret lange ture, fortæller han. Der var, indrømmer han, nogle timer og dage, hvor det var slemt. Alting gjorde ondt, og Torben Sørensen kan ikke tåle morfin. Det var han nødt til at få, og det gav en massiv kvalme. Men de detaljer virker allerede næsten glemt. Han hæfter sig ikke ved det, for det er jo ovre nu. Han forsikrede sin søn før operationen, at det nok skulle gå godt, for det gjorde det også for fem år siden, da han første gang blev opereret. Og det holdt stik. Lægerne kunne endda sige, at arret fra sidste gang var næsten væk. - Lægerne kunne se, da de åbnede mig op, at arvævet fra sidste gang var helet. Jeg heler åbenbart bare hurtigt.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard TMT træner Torben Sørensen er tilbage. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard