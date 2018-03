Efter nedtur: TM Tønder skal bygge nyt hold op

Onsdag aften fik et sportsligt eventyr en brat afslutning da TM Tønder tabte stort og nu må en tur ned i 1. division. Tønder Kommune og andre storsponsorer er parat med fortsat støtte.

TØNDER: TM Tønder Håndbolds ligatræner Ole Sørensen havde onsdag eftermiddag samlet sin trup forud for skæbnekampen mod Ribe/Esbjerg til en tur gennem gågaden og en kop kaffe på en cafe. Gåturen skulle som ekstra motivation få spillerne til at fornemme, at de var en vigtig del af bybilledet og en flig af den lokale stolthed og identitet. Seks timer senere måtte Ole Sørensen og hans stab erkende, at det psykologiske kick var slået fejl. TM Tønder tabte nedslående højt med 25-35 til lokalrivalerne og er nu fortid i ligaen. Et sportsligt eventyr, der startede med en scoring på straffekast efter tid i Nordsjælland i april 2016, er forbi. I hvert fald for en stund. - Vi må en tur ned i 1. division. Det er bittert. Men vi vil sætte alle sejl for at vende hurtigt tilbage. Vi er godt nok udsat for en stor udskiftning, der delvis er påkrævet, og delvis skyldes, at vi ikke ville forlænge med dem. Men vi har en grundstamme af spillere tilbage, som vi kan arbejde videre med. Og så forventer jeg, at vi får væsentlig tilgang af spillere, der vil løbe solen sort for Tønder, sagde TMT-formand Robert Okholm efter slutfløjtet.

Opbakning TM Tønder sagde onsdag aften farvel til hele syv spillere i førsteholdstruppen. Økonomisk har klubben haft mere held med at holde på sponsorer. - Vi skal fortsat ud og finde flere, der vil være med, men vi er glade og taknemlige for, at de fleste af vore store sponsorer har sagt ja til at være med på samme niveau som i ligaen i næste sæson. Så det er faktisk kun, når vi ikke rykker op, at vi får et problem, siger Robert Okholm. Tønder Kommune, med borgmester Henrik Frandsen i spidsen, er blandt de hovedsponsorer, der forlænger den nuværende aftale og dermed fortsat bidrager med 750.000 kroner. - Det gør vi i henhold til vores eliteidrætspolitik, der siger, at vi støtter på samme niveau et år efter en nedrykning. Det er for at sikre, at klubberne kan planlægge en sæson frem, siger Henrik Frandsen.

God branding Han fulgte slagets gang i hallen og havde allerede ved pausen, da Tønder var bagud med 12-19 bange anelser om, at det kunne gå galt. Det er ingen skam at spille i 1. division, men det er da ærgerligt at vi rykker ned. Men vi har stadig et hold i toppen af dansk håndbold. Det betyder meget, og jeg vil gerne takke spillerne for indsatsen, de har ydet. Vi er vanvittig stolte over, hvad de har præsteret, sagde Henrik Frandsen. At det kommunale sponsorat på 750.000 kr., der altså foreløbig fortsætter en sæson mere, er godt givet ud, er borgmesteren ikke i tvivl om. - Der er altid delte meninger. Men en medieanalyse viste, at Tønder gennem håndbold havde fået reklame og branding svarende til en værdi af 36-38 mio. kr. Som kommune skal vi også have noget at samles om og være stolte over. Sport er et samlingspunkt, derfor er det vigtigt at støtte op, understregede borgmesteren.