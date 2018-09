Efter nedrykning: Fan-formand ser frem til weekendkampe

TMT Red Support har ifølge formand Esben Lind større chance for at få flere medlemmer med til udekampe, når de spilles i weekenden. Han håber på oprykning.

Tønder: En ny sæson venter lige om hjørnet for TM Tønder Håndbold, og fanklubben TMT Red Support står klar til at heppe holdet frem mod sejr. Efter sidste sæsons nedrykning synes fanklubbens formand Esben Lind, at det bliver rart med nogle sejre.

- Og så bliver det helt rart, at det er weekend-kampe, vi skal spille igen. Så fanklubben har større chance for at få nogle flere med rundt til kampene. Fordi sådan en mandag aften i Nordsjælland eller en onsdag aften i Aalborg er der ikke ret mange, der kan nå med. Det kan de i weekenden, når vi skal afsted, fortæller Esben Lind.

- Vi har i hvert fald bestilt nogle store busser, til når vi skal til Aarhus, og når vi skal til Otterup og Odense - de der kortere ture, fortæller Esben Lind.

Han mener, at man nu skal have de unge spillere spillet ind på holdet og opnå stabilitet igen. Og så er målet klart.

- Jeg satser da på, at vi rykker op, fortæller formanden.

- Vi skal se fremad. Det er det, vi har valgt at gøre i fanklubben i hvert fald.