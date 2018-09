Efter motorfestival på Rømø: Jagter løsninger på trafikale problemer

Rømø Motor Festival voksede nærmest ud af rammerne på Lakolk lørdag - med kilometerlange køer som resultat. Årets udgave blev den klart største Rømø Motor Festival til dato, og arrangørerne fejrer resultatet - men beklager samtidigt overfor de fans, der måtte vente i timevis for at nå frem.

- Festivalen beklager, at nogle entusiaster aldrig nåede frem til stranden på grund af de meget lange køer fra fastlandet og ud over dæmningen. Festivalen vil gøre sit yderste for - i samarbejde med myndighederne - at finde brugbare løsninger på de trafikale udfordringer. At lave den optimale festival er en proces, og der er hele tiden nye erfaringer og udfordringer, skriver de.

Ifølge den officielle pressemeddelelse fra arrangørerne, kom der et anslået deltagertal på 20.000 for at se motorcykler og biler fra 11 lande køre løb på Lakolks strandsand. En kæmpe succes - men også en succes, som lægger op til mere arbejde på det trafikale plan, erkender Rømø Motor Festival i en udsendt pressemeddelelse.

LAKOLK: Rømø Motor Festival druknede næsten i egen succes lørdag. Den tredje udgave af det historiske motorsportsarrangement på Lakolk trak et så stort tilskuertal, at trafikken til Rømø og på hovedvej 11 gik helt i stå.

Steffan Skov, presseansvarlig for Rømø Motor Festival, glæder sig over årets enorme tilskuertal på Lakolk, og roser desuden de mange fans for deres eksemplariske opførsel ved løbet. Foto: Niklas Majgaard

Et hundredår at markere

Trods de trafikale udfordringer, så var den massive opbakning til Rømø Motor Festival med til at gøre lørdagen til noget helt særligt, mener Steffan Skov, der er presseansvarlig for motorsportsarrangementet.

- Helt overordnet kan vi ikke få armene ned. Det her løb lykkedes på mange parametre, og vi er glade for at konstatere, at interessen for vores arrangement var så stor, og at så mange kom ud for at se noget ræs. Jeg vil også gerne takke de mange tilskuere for deres fantastiske evne til at efterlade stranden lige så pæn som vi modtog den - der var bare intet skrald, fortæller Steffan Skov.

Den gratis festival skal også gerne fortsætte med at være gratis, forklarer han:

- Vi vil gerne bevare den gratis festival. Det er i den ånd, at vi låner stranden - og at det er for alle. Vi synes det vil være en ret udansk løsning at tage entré til stranden, når den egentlig er vores alles.

En dato for en eventuel 2019-udgave af Rømø Motor Festival er endnu ikke på plads, men som arrangørerne udtrykker det, så er der et helt naturligt jubilæum at markere til næste år.

Da er det nemlig præcist 100 år siden det første løb blev kørt på Fanø - det første af de løb, som Rømø Motor Festival netop er sat i verden for at hædre.