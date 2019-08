Efter mere end tre år: Grønt lys for kunst i rundkørslen

Det har været en lang vej og ofte op ad bakke for direktør Hans Schmidt (t.h.) og økonomichef Stig Jensen fra virksomheden HH Simonsen A/S, at opnå en kommunal tilladelse til at udsmykke rundkørslen tæt på virksomheden. Men nu er der givet grønt lys for en skulptur, der dog ikke bliver helt på blå som planlagt. Foto: Uwe Iwersen

Virksomheden HH Simonsen A/S i Skærbæk har efter flere års ventetid fået kommunens tilladelse til at opstille et kunstværk i rundkørslen ved Aabenraavej.

SKÆRBÆK: Mere end tre år efter, at den første ansøgning blev sendt afsted, er sagen om at placere kunstnerisk udsmykning i rundkørslen ved Aabenraavej i Skærbæk afgjort. - Teknik- og miljøudvalget godkender opsætning af kunstværket i et tilpasset materiale (Corten-stål) med tilsvarende andet farveudtryk (rustfarvet) og derved indpasning i omgivelser. Sådan lyder beslutningen, der altså åbner for opstilling af en skulptur, der skal udføres af den anerkendte danske billedhugger og skulptør Frank Fenritz. Den lange sagsbehandlingstid har trukket store veksler på tålmodigheden hos ledelsen i virksomheden HH Simonsen, der er nærmeste nabo til rundkørslen og den - trods alt - glade giver. - Vi er glade for, at kommunen er kommet til den beslutning, for vi synes, det er et godt projekt. Men selve sagsbehandlingen har været under al kritik. Vi har startet forfra flere gange, påpeger økonomichef ved HH Simonsen A/S, Stig Jensen.

Skulptur Den nu godkendte skulptur bliver tre meter høj, 1,8 meter lang og 1,2 meter bred. Skulpturen viser tre personer der er samlet om en iøjefaldende stor saks. Skulpturen skal blandt andet symbolisere samarbejde.Billedhugger Frank Fenriz har mere end 30 års erfaring og har netop skulpturer udført i jern som sit speciale. Frank Fenriz har blandt andet udført en skulptur, der er sat op i Vejerslev, hvor den ifølge dagspressen både vækker opsigt og begejstring. Skulpturen er blå.

Foto: Katrine Becher Damkjær Den fynske kunstner Frank Fenriz arbejder meget med skulpturer i blå. Det får han dog ikke mulighed for i Skærbæk. Foto: Katrine Becher Damkjær

Det rigtige Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), medgiver, at sagen har været længe undervejs. - Men hellere lidt længere, og så være sikker på, at vi gør det rigtige, siger han. Den lange sagsbehandlingstid begrundes blandt andet med, at Tønder Kommune tilbage i 2016, ikke havde nogen formuleret politik for opstilling af kunst i rundkørsler. Den måtte først udarbejdes, og det resulterede blandt andet i, at kommende kunstprojekter skulle forelægges et bedømmelsesudvalg.

Malplaceret Blandt betænkelighederne i det konkrete tilfælde var, hvorvidt skulpturen, der oprindeligt skulle udføres i pladejern, udgjorde en fare for trafikanterne. Bedømmelsesudvalget var heller ikke begejstret for den blå farve, som Frank Fenriz havde valgt og som i øvrigt er lidt af hans varemærke. - Konkret for den ansøgte skulptur, synes den ikke at være let opfattelig og tydelig refererende, således man som billist forstår skulpturens fortælling når man passerer skulpturen. Den virker malplaceret i forhold til skulpturens kompleksitet, lød den første dom fra bedømmelsesudvalget. Den blev efterfulgt af endnu et møde i udvalget, hvortil og HH Simonsen-direktør Hans Schmidt og Stig Jensen også var indkaldt. Mødet er næppe gået helt stille af. - Stig gør opmærksom på, at de som ansøger er ærgerlig over processen, men ikke vil bebrejde hvis der kommer et afslag. De er stolte af skulpturen - og sætter den gerne op på egen grund, fremgår af mødereferatet. Heri kan også læses, at der ikke var enighed i udvalget om, hvordan anbefalingen til den politiske beslutning skulle være. Den nu valgte løsning med at skifte farven fra blå til rustbrun og erstatte det oprindelige pladejern med såkaldt Corten-stål, ligger ifølge Stig Jensen inden for de rammer, der er aftalt og kan accepteres. - For os har det også været vigtigt, at der er stor opbakning til udsmykningen fra Skærbæk. Hvis der havde været stor modstand, havde indstillingen måske været en anden, siger Bo Jessen. Corten-stål er blandt andet anvendt i skulpturen "Vind i æ sejl" udført af den fynske kunstner Ole Hempel i rundkørslen Rømøvej/Ribevej i Skærbæks nordlige udkant.

Budgettet HH Simonsen A/s er en international virksomhed med blandt andet en afdeling i Kina, der leverer udstyr til frisørfaget. Budgettet for skulpturen, der også omfatter en ekstra trafiksikring af rundkørslen med et autoværn, samt udgifter til opsætning og vedligehold, ligger ifølge Stig Jensen i underkanten af 250.000 kroner. Hvornår skulpturen vil være på plads i rundkørslen, er uvist. - Det afhænger af kunstnerens kalender. Inden vi har talt med ham, kan jeg ikke sige noget. Men jeg håber, at det senest bliver til foråret, siger Stig Jensen, og nævner 1. april 2020. Det vil i givet fald være lig med fire års-dagen for HH Simonsens første ansøgning i sagen.