Efter massivt skolehærværk: Regningen vokser stadig

- Håndværkerne er ikke færdige med arbejdet endnu, men her fra politiet kan vi og skolen bekræfte, at regningen ender over 500.000 kroner, siger politikommissær Thomas Berg.

Efter fem unge i alderen 14 til 16 år blev sigtet for groft hærværk har Syd- og Sønderjyllands Politi desuden kunnet lukke efterforskningen. Tre af de fem unge er lokale fra Toftlund-området, mens de sidste to kommer udefra.

Store konsekvenser

At efterforskningen er slut og regnskabet efterhånden er opgjort, betyder dog langt fra, at trængslerne på Toftlund Skole er ovre. Her forklarer teknisk serviceleder Flemming Skøtt, at man i høj grad kæmper med lokalemanglen, som hærværket har skabt.

Kun ét af de berørte klasseværelser fra det første hærværk på skolen er taget i brug igen. Derfor har man måttet lave mange ændringer for fortsat at kunne give alle en god skoledag:

- Jeg må sige, at alle har taget det pænt, og lærerne har gjort et kæmpe stykke arbejde for at sikre, at vi fortsat har en god undervisning. Men det er klart, at det er en stor gene for alle - og vi har jo ikke kapacitet til at mangle lokalerne på den måde her.

Samtidigt er der fortsat meget arbejde tilbage. Vandet spredte sig over et stort område i bygningen, da vandhanerne blev åbnet på skolens førstesal. Det øgede skadernes omfang betragteligt:

- Der er mange, der spørger mig, hvornår lokalerne er tørre igen, men det ærlige svar er, at ingen ved det. Vi er til gengæld glade for, at skadesservice, SSG, var så hurtigt på plads med deres indsats. De ved lige, hvad der skal til, og det har været helt afgørende i forhold til, at vi undgår problemer med skimmelsvamp og lignende, forklarer Flemming Skøtt og tilføjer:

- Vi har lige pillet affugterne ned på biblioteket og i gangarealet, men der tørres stadig i to klasseværelser og to andre rum.

Opstår der alligevel følgeskader, så er det ifølge Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere set, at de skyldige i hærværkssager af denne karakter også har fået ansvaret for eventuelle følgeskader:

- Jeg ved fra tidligere, at man kan gøre krav om følgeskader også. Uanset hvad, så har det forhåbentlig en god, præventiv effekt at oplyse, hvor dyrt det her egentligt bliver for dem, forklarer han.