Efter lukningstrussel: Dagplejen i Højer har børn nok til normale forhold

Børn- og skoleudvalget har besluttet, at dagplejen i Højer efter en forsøgsordning og særlige vilkår nu fortsætter med almindelige vilkår. Årsagen er, at der er børn nok nu.

Højer: De kommunale dagplejere i Højer skal efter en periode med forsøgsordning og særlige vilkår nu drives videre på almindelige vilkår. Årsag: Der er børn nok. For godt et år siden var der blæst om byens dagpleje, der var i spil til en lukning. Efter protester og en underskriftindsamling besluttede kommunalbestyrelsen at lade de to kommunale dagplejere i byen fortsætte på en forsøgsordning med ekstra kommunale midler, og i byrådssalen henvendte børn- og skoleudvalgsformand, Kim Printz Ringbæk (S) sig til borgerne i Højer: - Børnetallet i Højer skal op. Hører I efter i Højer?, lød ordene. Om borgerne i Højer har lyttet til hans råd, skal være usagt, men en ting er sikkert. Der er nu syv børn til sammen i dagplejen i byen og et barn mere forventes på vej til dagplejen. - I og med, at der er det antal børn nu, som berettiger, at der er to dagplejere, så siger vi at fremadrettet, så er det på almindelige vilkår, fortæller Kim Printz Ringbæk, der sammen med sine udvalgskolleger så på dagplejen i Højer på aprilmødet. - Jeg synes, det er generelt positivt, at der er børn til to dagplejere derude, så på den måde er det rigtig fint, siger han.

Jeg synes jo, det er fantastisk, men jeg har ikke været i tvivl på noget tidspunkt om, at vi havde børn nok i Højer. Jeg tror bare, det, der har været lidt mentaliteten i Højer, er, at man ikke har skrevet børnene op, før man skulle bruge pladsen, og det har vi så måske lært noget af. Steffie Pedersen, mor til 2-årige Tora

Løftet pegefinger Han løfter samtidig en advarende pegefinger. - Man skal så også bare fremadrettet vide, at det så også indebærer, at bliver der et færre antal børn, så kan det godt ende med, at det så også indebærer, at en af dagplejerne skal opsiges, siger han. Udvalgsformanden, der peger på, at der ikke er specielt mange børn i Højer Danske Børnehaves småbørnsgruppe, kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om der igen kan blive tale om en særordning for byens dagplejere. - Skulle det komme der til, så må vi have debatten endnu en gang om, hvorvidt man skal sørge for, at det er Højer Danske Børnehave, der bliver fyldt op, eller man skal lave særlig ordning i forhold til dagplejen. Så det vil jeg ikke tage stilling til nu og her. Men det er et opmærksomhedspunkt i hvert fald.

Glad mor Steffie Pedersen har to-årige Tora hos en af Højers kommunale dagplejere. Hun glæder sig over udviklingen. - Jeg synes jo, det er fantastisk, men jeg har ikke været i tvivl på noget tidspunkt om, at vi havde børn nok i Højer. Jeg tror bare, det, der har været lidt mentaliteten i Højer, er, at man ikke har skrevet børnene op, før man skulle bruge pladsen, og det har vi så måske lært noget af, fortæller moderen, der selv først skrev Tora op en uge før, hun skulle bruge pladsen. Hun tror på, at dagplejen nok skal overleve også på almindelige vilkår. - Jeg tror på det, og jeg håber det da også rigtig meget, fortæller hun. - Jeg tror, det er godt for Højers ry, når vi snakker om tilflytning, at der er en valgmulighed for forældre, siger moderen.