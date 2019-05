Efter lukning af oldtidspark: To forslag til ny turistattraktion

Da indleveringen for projektforslag og tilbud sluttede fredag middag, var der indkommet to kuverter. Indholdet afsløres mandag, men offentligheden får først kendskab til planerne, når de er vedtaget.

Klokken 12.00 var der indkommet to kuverter, fortæller Guri Alm, der er konsulent i Tønder Kommunes afdeling for ejendomme under teknik og plan:

Jeg er personligt oprigtig optaget af, at det er det rigtige projekt, der får lov til at købe oldtidsparken.

Pris og projekt

Ved årets udgang stopper Hjemsted- Danernes Verden med at få driftstilskud fra Tønder Kommune, og det er meningen, at det godt 12 hektar store område skal, som det hedder i kommunens annonce, " ... anvendes til et andet oplevelsesbaseret formål drevet som en privat virksomhed".

Det er kommunens økonomiudvalg med borgmester Henrik Frandsen (V) i spidsen, der i første omgang skal tage stilling til de to indkomne forslag. Borgmesteren er fint tilfreds med, at der er kommet mere end et forslag.

- Jeg er rigtig glad for, at der er kommet to forslag ind. Det viser jo, at der er interesse for Hjemsted Oldtidspark, siger Henrik Frandsen, som både skal tage stilling til de indkomne købstilbud og projektforslag.

Og begge ting - pris og projekt - vil nøje bliver overvejet, før der indgås en aftale med en køber.

- Jeg er personligt oprigtig optaget af, at det er det rigtige projekt, der får lov til at købe oldtidsparken, siger borgmesteren og peger på, at økonomiudvalget har frie hænder, og at man vil se på de to projekter med åbent sind.

Økonomiudvalgets ordinære møde finder sted den 22. maj.