Efter lang debat om nationale test: Børn- og skoleudvalget skal se på sagen

Bjarne Lund Henneberg, der her ses med partifælle Mathilde Ziefeldt, ønsker, at de lokale folkeskoler fritages for de nationale test. Nu skal børn- og skoleudvalget se på sagen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Et forslag om at søge om fritagelse fra de nationale test blev ikke umiddelbart mødt med opbakning i byrådssalen. Til gengæld blev det besluttet, at børn- og skoleudvalget skal se på sagen.

Tønder: Et flertal af politikerne i Tønder Kommune er ikke klar til at sige farvel til de nationale test her og nu. Således var der i sidste uge på kommunalbestyrelsens møde ikke opbakning til et forslag fra SF og Enhedslisten, som ønskede, at kommunen bad Undervisningsministeriet om, at de lokale folkeskoler blev fritaget fra de nationale test. Noget som andre kommuner har valgt at gøre. Kommunalbestyrelsen valgte efter en lang debat at sende sagen en tur i børn- og skoleudvalget. Bjarne Lund Henneberg (SF) havde på vegne af eget parti og Enhedslisten benyttet sig af initiativretten til at få bragt sagen op i byrådssalen. - Det har en meget, meget dårlig kvalitet, sagde han om testsystemet. Enhedslistens Holger Petersen sagde blandt andet til kollegerne: - Jeg håber, at I alle sammen vil slutte op om det her. Jeg tror, at både lærerne i vores kommune men især også rigtig mange elever, de vil virkelig, virkelig takke jer for det.

Alle har en holdning til de nationale test, men få ved meget. De nationale test det er et obligatorisk værktøj, og for tiden har vi bare ikke andre, som kan bruges på landsplan. Anita Uggerholt Eriksen, Venstre

"Få ved meget" Kim Printz Ringbæk (S), der er formand for børn- og skoleudvalget, var næste mand i den fyldige talerrække. Han pegede på, at de nationale test giver forældre og lærere et indblik i den enkelte elevs niveau inden for de områder af fagene, der testes i. - De nationale test er et supplement, og de skal ikke stå alene, sagde formanden. Børn- og skoleudvalget har på et møde med blandt andre distriktsskoleledere hørt om testene, og Kim Printz Ringbæk mener, at man kan komme med forslag til forbedringer. Han foreslog, at sagen sendes en tur i børn- og skoleudvalget. Blandt andre Anita Uggerholt Eriksen (V), der selv er lærer, bakkede op om Kim Printz Ringbæk. - Alle har en holdning til de nationale test, men få ved meget. De nationale test er et obligatorisk værktøj, og for tiden har vi bare ikke andre, som kan bruges på landsplan. Lad os nu derfor slå koldt vand i blodet og se, hvilke resultater en eventuel undersøgelseskomité kommer frem til, sagde hun. Hun mener, at testene kan bruges - ikke at de er fejlfri. - Lad os ikke overfortolke på de nationale test og den tid, underviserne bruger på dem. Det er en test, der som udgangspunkt er afsat 45 minutter til. På et helt års skolegang svarer det bare til et lille komma. Den giver os som kommune en nødvending pejling - ikke en endegyldig sandhed, sagde politikeren.

Opfordring: Lyt til skolerne Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen, der er skolebestyrelsesformand i Tønder-distriktet, pegede på, at man på skolerne er begyndt at bruge resultaterne fra de nationale test i arbejdet med eleverne. Han var med på at lade sagen gå i børn- og skoleudvalget. - Jeg må bare henstille til, at man lytter rigtig meget til skolerne her i Tønder Kommune med hensyn til, hvor langt de egentlig er nået med at bruge det her på en fuldstændig udramatisk og konstruktiv måde, sagde han. Jan Voss Hansen (DF) mente, at børn og unge selvfølgelig skal måles og vejes, mens Mette Bossen Linnet (V), der som Anita Uggerholt Eriksen arbejder som lærer, blandt andet sagde: - Vi har brug for det her værktøj til at følge udviklingen af vores elevers faglige niveau. Og lige nu er det her det bedste, vi har. Og som politiker er det det, jeg forholder mig. Som lærer skal jeg nok sørge for ikke at tillægge den her test mere tyngde, end den kan bære, og fælder ingen dom over børns niveau ud fra en test alene. Nu bliver det altså i børn- og skoleudvalget at næste kapitel skrives.