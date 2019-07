Efter kollaps i februar: Erhvervsfolk vil samarbejde med friske øjne

Siden balladen i Vækstrådet i Tønder tilbage i februar, der som bekendt endte med at rådet helt kollapsede, har en gruppe virksomhedsejere arbejdet på at få et nyt samarbejde på benene. Det nærmer sig sin præsentation, og håbet er, at man kan få slået en ny gnist til erhvervslivets samarbejde.

TØNDER: Samarbejdet skal begynde på en frisk. Det er udgangspunktet for det arbejde, som en gruppe erhvervsdrivende med Marianne Rosalie Kalb fra Kalb Kommunikation i spidsen, har arbejdet med siden samarbejdet i Vækstrådet brød sammen på spektakulær vis tilbage i februar. Arbejdet, der over foråret og sommeren har stået på, er blevet til en række forslag til en ny samarbejdsmodel, som ser dagens lys den 7. august. Her vil de seks aktører i arbejdsgruppen, Bo Kjelkvist, Jens Sandahl Sørensen, Niels C. Høyer, Betina Becker Madsen, Anna Frejbæk og Marianne Rosalie Kalb, præsentere deres nye forslag for bestyrelsen i Tønder Erhvervsråd. Ingen af de seks har været en del af Vækstrådet, og det blev et vigtigt udgangspunkt for samarbejde, forklarer formand Marianne Rosalie Kalb. - Vi seks er i den lykkelige situation, at vi ikke var i Vækstrådet og derfor ikke en direkte del af det. Vi tænkte, at vi stille og roligt kunne gå til det her - i stedet for at skulle finde en skurk bag det strandede samarbejde, så var vi derimod ude efter at se, hvad vi kunne få til at fungere. Det har været et stort stykke arbejde, forklarer hun.

Sagen kort Den 1. august 2018 tiltrådte Lene Grønning som erhvervs- og udviklingsdirektør og var udset til at stå i spidsen for Tønder Vækstråd.Tønder Vækstråd var sat i verden som overordnet koordinerende enhed for erhvervsfremme i kommunen.Tønder Vækstråd var sammensat af repræsentanter fra Tønder Erhvervsråd, Rømø Tønder Turistforening, detailhandlen, Tøndermarsk Initiativet, håndværkerforeningen og Tønder Kommune. Vækstrådet fik et kort liv.Den 25. februar i år trak Lene Grønning sig som direktør for Vækstrådet, og både turistforeningen og detailhandlen trak sig i hvert fald foreløbigt ud af bestyrelsesarbejdet.Tønder Erhvervsråd nedsatte 26. marts en arbejdsgruppe, der skal forsøge at genskabe fodslag omkring erhvervsfremme.Det er denne gruppe, der den 7. august præsenterer sine nye forslag til samarbejdet - forslag, der har hentet inspiration fra både lokale virksomheder såvel som erhvervsråd udenfor Tønder Kommune.

Langt lys Fremtidsudsigterne har især været afgørende for initiativet. Det er ikke sådan, at forslagene fra dag ét skal sætte hele samarbejdet i gear, men Marianne Rosalie Kalb håber, at initiativerne kan skubbe på, når samarbejdet skal forbedres i hele Tønder Kommunes erhvervsliv. - Nogle af vores forslag går på, at vi er for den fælles sag. Mange gør opmærksom på, at der er et godt samarbejde i det nære - blandt andet er der godt samarbejde i detailhandlen på tværs af byerne. Men vi skal have mere af det, og vi skal gerne lære af det, der allerede fungerer. I blandt andet Bredebro og Løgumkloster arbejder detailhandlen godt sammen, siger hun og tilføjer. - Men vi skal også kunne se nye muligheder, og en mulighed er for eksempel det, at Kulturelt Forum fik operaen til Tønder, og at de går ud i netværket med den. Gennemsigtighed er kodeordet, mener hun. - Det, vi alle skal være bedre til, er, at være mere synlige og gennemsigtige med det arbejde, vi har gang i - dermed mener vi også, at der kan lægges op til nyt, lokalt samarbejde. Invitationen til dialog er samtidig helt åben. Det nye forslag præsenteres den 7. august, og det er også planen, at alle interesserede inviteres til en fælles konference i det tidlige efterår. Selvom hele initiativet af gode grunde ikke er præsenteret endnu, er der lagt op til en model, hvor erhvervslivets mange aktører skal frem på scenen, mens kommunen får en mere tilbagetrukket rolle. - Der er ikke noget indirekte i det overhovedet. Jeg oplever både fra Tønder Kommune og erhvervslivet, at der er opbakning til, at netop erhvervslivet skal længere frem i bussen på alle måder. Det er meningen, at erhvervslivet skal tage mere ansvar for den fælles sag, forklarer Marianne Rosalie Kalb.

Afgørende med samarbejdet Uanset hvad, er målet klart - samarbejdet skal genetableres! Derfor håber Marianne Rosalie Kalb også, at man over efteråret kan få sat den retning, som har manglet siden balladen i vækstrådet i begyndelsen af 2019. - Min mand spurgte mig faktisk, hvorfor jeg gør det her. Da svarede jeg, at jeg ikke kan være virksomhedsejer et sted, hvor vi ikke kan tale sammen og ikke kan samarbejde. Jeg kan ikke svare på, om der er sket en forsoning i Vækstrådet, for det er jeg ikke inde i, men vi ville gerne se, hvor der kan skabes et samarbejde, og hvad det kan blive til. Derfor gør vi det, afrunder Marianne Rosalie Kalb.