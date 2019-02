Efter kaotisk møde og to timers debat: Politikere finder 9,9 millioner til ny folkeskole og Cassiopeia

Det var den største offentlige investering i Tønder Kommunes historie, der var til debat torsdag aften i byrådssalen. Det resulterede også i en historisk lang debat, der strakte sig over to timer, og som bød på tænkepause midt i dagsordnen om det nye skolebyggeri i Skærbæk.

Forslaget lyder, at der findes ikke bare 7,5 millioner kroner i kommunekassen - men at beløbet forhøjes til 9,9 millioner. Desuden spares der på betaling af rådgiver. Dermed skal de to styregrupper ud at finde besparelser for 3,1 millioner kroner - noget mindre end de på forhånd annoncerede 4,5 millioner.

Efter politikernes tilbagevenden fra pausen fortsætte det kaotiske møde. Nu stillede Venstre med et kontraforslag for at sikre, at specialenheden Cassiopeia, der har tilknyttet børn fra hele Tønder Kommune, også kan blive en del af den nye skole - og ikke som foreslået at enheden forbliver på den nuværende matrikel ved den gamle folkeskole.

TØNDER/SKÆRBÆK: Bølgerne gik højt og følelserne var helt ude på trøjerne, da lokalpolitikerne torsdag aften diskuterede finansieringen af den nye folkeskole i Skærbæk. Noget utraditionelt valgte borgmester Henrik Frandsen (V) på opfordring fra Liberal Alliances Claus Hansen, at tage en timeout fem kvarter inde i emnet. På det tidspunkt var der stillet flere ændringsforslag, og for at de forskellige partigrupper kunne få lejlighed til at tale de nye udspil igennem, blev der holdt en kort pause frem til klokken 21.30.

Også SFs Mathilde Ziefeldt lod forstår i klare vendinger, at hun ikke kunne være med til, at de svageste elever blev ladt i stikken.

Både Venstres Anita Uggerholt Eriksen og Mette Bossen Linnet talte forud for pausen for, at der tages hensyn til børnene i specialenheden Cassiopeia.

Forinden var gået en lang og følelsesladet debat, hvor de to omdrejningspunkter var skolens indlemmelse af Cassiopeia - eller ikke - samt licitationen over byggeriet af skolen, der den 15. januar viste sig at blive 15 millioner kroner dyrere end forventet.

Sølle millioner

Holger Petersen (EL) mente ikke, det kunne være noget problem at grave lidt ekstra penge frem fra kistebunden.

- Det drejer sig om 3,4 sølle millioner kroner. Det her handler om børn - det kan ikke gøres op i penge. De her børn har brug for den allerstørste omsorg, sagde Holger Petersen og udtrykte bekymring for, at man - hvis ikke der blev fundet ekstra penge - var ved at bevæge sig ud på en skolemæssig glidebane.

Allan Skjøth (V) mente dog ikke, at hvis Cassiopeia-børnene ikke fik del i den nye skole, at de dermed var "tabt". Der findes ledig kapacitet i kommunens mange bygninger, som er velegnede, mente han og tilføjede at diskussionen i byrådssalen havde taget en "overraskende udvikling".

- Børnene (i Cassiopeia, red.) får det ikke ringere. Det er ikke et spørgsmål om at ramme de svageste, sagde Skjøth, der blev bakket op af partikollegaen Leif Høeg Jensen, som beskyldte dem, der talte Cassiopeia-børnene for at trække "offerkortet":

- Vi forsøger at varetage hele kommunens tarv, noterede han.