Vejen er banet for, at Løgumkloster Højskole kommer på nye hænder. Men den kommunale sagsbehandling får nu et politisk efterspil. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Syv af byrådets 10 politiske grupperinger kræver i en direkte henvendelse til borgmester Henrik Frandsen en redegørelse om sagsbehandlingen i den omdiskuterede højskolesag. - Det er en fremstrakt hånd for at få sagen ud af verden, siger initiativtager Anette Abildgaard Larsen (C).

TØNDER: Torsdag i sidste uge faldt brikkerne på plads. Sønderjyllands Seniorhøjskole trækker sig ud af Løgumkloster, og en initiativgruppe med base i Løgumkloster Refugium får med kommunale garantier og opbakning mulighed for at købe den konkursramte Løgumkloster Højskole. Men det sidste ord i den opsigtsvækkende og omdiskuterede sag er ikke sagt. I en fælles henvendelse til borgmester Henrik Frandsen (V) kræver førende repræsentanter fra syv politiske partier og grupperinger en redegørelse over hele sagsforløbet. - Vi vil have fuldstændig klarhed over sagsbehandlingen. Dette er en fremstrakt hånd til borgmesteren. Han får nu mulighed for at få denne sag ud af verden en gang for alle. Det, der udspillede sig i byrådssalen i sidste uge, var ikke værdigt, siger Anette Abildgaard Larsen (C), der er initiativtager til henvendelsen.

Sagen Løgumkloster ny Højskole blev taget under konkursbehandling den 26. april i år.

Arbejdsgruppen bag Sønderjyllands Seniorhøjskole indsendte 1. maj en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om at blive godkendt som seniorhøjskole.

Den 20. juni har Tønder Kommune to højskoleprojekter på bordet. Ud over Sønderjyllands Seniorhøjskole er det et projekt udarbejdet af en gruppe med afsæt i Løgumkloster Refugium. Talsmand er Mathias Knudsen, der er formand for refugiet og medlem af økonomiudvalget for Venstre.

Den 27. juni beslutter kommunalbestyrelsen at yde kommunegaranti på tre millioner kroner samt en starthjælp på 750.000 kroner til det projekt, der først opnår en underskrevet købsaftale med kurator.

Den 8. august beslutter et flertal i økonomiudvalget at give garantien og starthjælpen til Sønderjyllands Seniorhøjskole. Liberal Alliances Claus Hansen benytter sig af standsningsretten og ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Baggrunden er blandt andet mistanke om forskelsbehandling i forhold til de to ansøgere.

Inden sagen kommer i kommunalbestyrelsen, trækker gruppen bag Sønderjyllands Seniorhøjskole deres ansøgning tilbage. Dermed er refugie-gruppen eneste bejler. Gruppen opnår den 29. august i timerne op til mødet i kommunalbestyrelsen tilsagn om kommunegaranti og starthjælp af et enigt økonomiudvalg.

I byrådssalen Den kommer, efter at Liberal Alliances Claus Hansen, der er medlem af økonomiudvalget, fremlagde resultatet af egne undersøgelser over sagsforløbet, som han på flere punkter fandt kritisabelt. Det var i sidste uge afsæt til en usædvanlig skarp debat i byrådssalen, og mundede ud i gentagne opfordringer til at indbringe sagen til Ankestyrelsen. Det har Claus Hansen indtil videre ikke gjort, blandt andet med henvisning til, at styrelsen udelukkende forholder sig til jura og ikke til ordentlighed. I den aktuelle henvendelse til borgmesteren opfordrer afsenderne også til at få en oversigt over serviceringen og timeforbrug i forhold til de to ansøgere, der havde lagt billet ind på at overtage de konkursramte højskole-bygninger i Løgumkloster. - Det kan se ud som om, der er stor forskel på, hvordan man har tilbudt hjælp til henholdsvis Seniorhøjskolen og refugiet. Der danner sig et billede af, at den ene part har fået mere fokus end den anden. Det vil vi gerne have belyst, siger Anette Abildgaard Larsen.

Støtte Ifølge hende var det ikke vanskeligt at samle kredsen med de syv partier/grupperinger, der nu kræver svar. Dansk Folkeparti takkede ifølge Anette Abildgaard Larsen nej til at være med, og Claus Hansen er holdt helt uden for. - Vores henvendelse skal ses som en støtte, som vi synes, at Claus fortjener. Derfor er han helt bevidst ikke blevet inviteret med. Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Jan Voss Hansen, havde ikke mulighed for at tale med JydskeVestkysten torsdag, men fremsendte en mail, for at redegøre for partiets holdning. - Dansk Folkeparti hilser en anmodning om redegørelse omkring sagsbehandlingen af ny højskole i Løgumkloster fremsat af de andre partier i kommunalbestyrelsen velkommen. Dansk Folkeparti er ikke medunderskriver, da vi gerne havde set, at Claus Hansen fremsendte sine bekymringer til ankestyrelsen, som borgmesteren opfordrer til, siger Jan Voss Hansen.

Hurtigt svar De syv politisk partier/grupperinger slutter deres henvendelse til borgmesteren med en forventning om et hurtigt svar. - En uges tid finder jeg passende. Hvis borgmesteren svarer, og vi er tilfredse, så bliver der ikke gjort mere ved det. Hvis ikke vi er tilfredse, så må vi se, siger Anette Abildgaard Larsen. Ud over hende er henvendelsen til borgmesteren underskrevet af Eike Albrechtsen (S), Jørgen Popp Petersen (S.P.), Jens Møller (løsgænger), Thoma Ørting Jørgensen (Borgerlisten), Bjarne Lund Henneberg (SF) og Holger Petersen (Enhedslisten).