Efter heltemodig indsats ved uheld: Ægtepar meldes uskadt

De tre mænd opdagede uheldet og hjalp med at holde kvinden fri af vandet, indtil redningsmandskabet nåede frem. Og nu er der mere godt nyt i sagen, for begge de forulykkede meldes nu uskadte, forklarer vagtchef Ole Aamand fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

BALLUM: Tre forbipasserende lokale gjorde forskellen mandag eftermiddag, da en personbil endte i en dyb grøft på Kystvejen nord for Ballum. Her kørte et ægtepar fra Vejle-området galt og landede i grøften, så der kom vand ind i bilen. Mens bilens mandlige fører kom fri ved egen hjælp, sad hustruen fastklemt i bilen, og måtte kæmpe for at holde sig oven vande.

- De to er uskadte. Hun sad fastklemt i bilen og kunne ikke komme ud, og derfor var det helt afgørende, at de tre mænd kunne holde bilen oppe. Vagtchef Ole Aamand

Dusør på vej

Redningsaktionen er nu på vej til at kaste en dusør af sig til de tre tililende mænd, Svend Erik Eichner, Jens Peter Lindholm og Arne Christensen. De tre var på vej hjem fra arbejde, da de opdagede uheldet. Svend Erik Eichner ønsker ikke at udtale sig til Jydske Vestkysten, men gav til TV2 et interview, hvor han forklarer, at kvinden i bilen tog situationen helt roligt:

- Vi var meget chokerede, og det samme var manden. Kvinden i bilen tog det helt fantastisk. Der var ingen panik at spore, hun tog det helt stille og roligt, siger han og fortsætter:

- Heldigvis kom brandvæsenet meget hurtigt og hjalp os med at få hende fri. Vi stod jo helt magtesløse og kunne bare vente på, at de kom. Det, der betyder noget, er, at de har overlevet. Jeg var meget lettet, da jeg så dem blive ført op i ambulancen og kunne se, at de havde det fint, udtalte han mandag aften til TV2.

Dusøren til de tre er på 1000 kroner per person, oplyser kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Det er politidirektøren, der træffer afgørelsen om dusør på baggrund af en indstilling. Dusøren vil blive uddelt ved et arrangement på politidirektørens kontor, hvor borgerne også modtager en buket blomster.