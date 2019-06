Efter heftig debat: Handelsskole får langfrist i tilsagn om lejeaftale

Et flertal i byrådssalen i Tønder har sagt ja til at 10. klasses-skolen "Tønder 10" har hjemmebane på Campus Tønder frem til 2033. Langtidsaftalen fik undrende og hårde ord med på vejen.

TØNDER: Tønder Kommune betaler årlig godt en million kroner for at leje 900 kvadratmeter undervisningslokaler, hvor 10. klasses-skolen "Tønder 10" holder til. Skoletilbuddet er siden 2013 en del af Campus Tønder, og lokalerne ejes af Tønder Handelsskole. En ti-årig lejeaftale udløber i 2023, men den er allerede nu forlænget med yderligere ti år frem til 2033. Forlængelsen blev godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen, men det skete ikke uden verbale sværdslag og til tider stramme ansigtsudtryk. Ønsket om langtidsaftalen blev i ansøgningen fra Tønder Handelsskole begrundet med, at man ønskede budgetsikkerhed. Da "Tønder 10" rykkede ud Campus i 2013 skete det med 110 elever. I øjeblikket ligger tilmeldingen til årgangen efter sommerferien på mellem 52 og 60. Campus-tanken, og dermed samling af flere ungdomsuddannelser på et sted, er under pres i Tønder, hvor VUC-bygningerne står til at blive solgt. - Jeg er meget optaget af at sikre Campus, som er et værdifuldt ungdomsmiljø, sagde borgmester Henrik Frandsen (V), mens hans gruppeformand, Preben Linnet (V), var endnu klarere i mælet. - Det kan ende helt forfærdeligt, hvis ikke vi bakker op, sagde han.

Campus Campus Tønder blev etableret i 2013 omkring Tønder Handelsskole. Her er tre uddannelsesinstitutioner VUC Syd, EUC Syd, samt Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole samlet under ét tag.Dertil kommer endvidere det kommunale 10. klasses-tilbud "Tønder 10", Mind Factory by Ecco, uddannelsesvejledning, samt formentlig den nyetablerede FGU-uddannelse (forbedrende grunduddannelse).



Dermed har 1.000 elever og 100 medarbejder deres daglige gang i området.

Foto: Foto: Hans Chr. Gabelgaard Campus-bygningerne, der blev indviet i 2015 i Tønder, er ifølge borgmester Henrik Frandsen hjørnestenen i ungdomsuddannelserne i Tønder. Lejeaftalen mellem Tønder Handelsskole og Tønder 10, er nu blevet forlænget frem til 2033. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Utidigt Kritikerne af lejeaftale frem til 2033 pegede på, at en så langfristet binding ikke harmonerer med kommunens nynedsatte "facility management", der går ud på at reducere antallet at ledige kvadratmeter ved enten opsigelser, salg eller nedrivning. En kontraktforlængelse på ti årm var set i det lys, ikke acceptabelt. - Det er utidigt, sagde Eike Albrechtsen (S). Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen fandt det lovligt flot, at give handelsskolen budgetsikkerhed helt frem til 2033. - Vi bakker op om Campus og Tønder 10, men vi kan ikke binde os i så mange år, sagde han. Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen fandt det problematisk, at sagen for ham at se, handlede om at sikre handelsskolens økonomi. - Det kommunale skoleområde skal ikke holde hånden under Campus. Pengene skal findes et andet sted, sagde han. Den bemærkning fik borgmester Henrik Frandsen op af stolen. - Jeg er lodret uenig. Det drejer sig ikke om handelskolens økonomi, men om Campus, der er et ungdomsmiljø og en hjørnesten i ungdomsuddannelserne i Tønder.

20 ja - 10 nej Børn- og skoleudvalgsformand Kim Printz Ringbæk (S), bakkede op om langtidsaftalen, blandt andet med henvisning til, at kontrakten var formuleret på en måde, således at kommunen kunne komme ud af den med et års varsel. Det gælder blandt andet, når det besluttes at nedlægge 10. klasses-tilbuddet, eller når skolen flyttes til en anden lokation. Ved den efterfølgende afstemning blev langtidsaftalen godkendt med 20 ja-stemmer fra Venstre, Dansk Folkeparti og Annette Abildgaard Larsen (C), samt Flemming Gjelstrup og Kim Printz Ringbæk (begge S) De ti nej-stemmer kom fra de fire resterende socialdemokrater, samt Bjarne Henneberg (SF), Thomas Ørting Jørgensen (Borgerlisten), Holger Petersen (Ø), Jørgen Popp Petersen (S.P.) og løsgænger Jens Møller.