Efter fire nederlag: Sultne FC Sydvest jagter point

TØNDER: Bortset fra et hæderligt nederlag og et økonomisk overskud i pokalopgøret mod ligamandskabet AGF har der ikke været meget at juble over for FC Sydvest 05 Tønder på det seneste. Faktisk er det mere end en måned siden, at der sidst kom divisions-point ind på klubbens konto. Og det ser alt andet end let ud, når holdet på søndag møder Ringkøbing IF på udebane.

Ringkøbing IF er inde i en god periode, hvor de seneste syv kampe har budt på seks sejre og et enkelt nederlag. Det har også sat sit præg på tabellen, hvor Ringkøbing IF indtager fjerdepladsen med kontakt til top tre. I den modsatte ende roder FC Sydvest med kun seks point i sæsonens første 10 kampe.

- Jeg forventer, at vi kommer under pres, men det skal vi kunne modstå. Vi skal selvfølgelig spille vores chance og finde de steder, hvor vi kan gøre ondt på dem. I sæsonens foregående kampe synes jeg, at vi niveaumæssigt har været med, siger cheftræner Hans Henrik Andreasen.