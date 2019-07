Efter drama ved Skærbæk: 45-årig varetægtsfængslet i fire uger for trusler og våbenbesiddelse

Den 45-årige mand, der er sigtet for at have truet en familie med et oversavet jagtgevær ved Skærbæk, blev over middag tirsdag i et lukket grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger.

Skærbæk: Tirsdag over middag blev en 45-årig mand i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger. Det oplyser politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Områdecenter Syd.

Den 45-årige er sigtet for våbenbesiddelse og for at have truet en familie på livet med et oversavet jagtgevær, fortæller Thomas Berg.

Manden er varetægtsfængslet efter han mandag først på aftenen angiveligt trængte ind hos familien på dens bopæl på Horskjærvej midt mellem Arrild og Skærbæk. Familien på tre bestående af en 52-årig far, hans 15-årige søn og datteren på 19 år, var ifølge politiet hjemme, da den 45-årige ved 18.45-tiden pludselig befandt sig på familiens bopæl.

- Det lykkedes for familien at flygte fra stedet uden at komme til skade, oplyser Thomas Berg, som tilføjer, at den 45-årige mand blev anholdt mere end en time efter at familien alarmerede ordensmagten.

Politikommissæren oplyser, at det er "interne stridigheder", der ligger til grund for fejden og truslen, der altså fandt sted mandag aften.

Det lykkes for et talstærkt politi i en udramatisk aktion at anholde manden klokken 21.

- Der var mange patruljebiler involveret i det her. Og når familien var i sikkerhed, tog vi det stille og roligt, har politikommissæren tidligere konstateret.

Den 45-åriges beskikkede forsvarer, Erik Schøt-Bæk, bekræfter over for JydskeVestkysten, at hans klient er varetægtsfængslet i fire uger, og tilføjer, at afgørelsen er kæret til landsretten.