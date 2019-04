Første forhindring for TM Tønder i kampen om oprykning til ligaen er nu overstået, efter at Team Sydhavsøerne blev besejret på udebane. Men hvad der i starten af kampen lignede en nem eftermiddag for TM Tønder endte i et kæmpe drama.

Drama til sidst

Men de håndboldglade fans i hallen i Maribo fik alligevel spænding for alle pengene denne mandag eftermiddag. For i stedet for stille og roligt at køre sejren i hus, meldte den berømte gummiarm sig hos de rødblusede fra Tønder, så den sikre sejr kom i overhængende fare.

Publikum kunne derfor glæde sig over et vaskeægte drama, hvor TSØ de sidste seks minutter af kampen scorede hele syv mål, mens TM Tønder kun nettede to gange. Og som om det ikke var spændende nok, så lykkedes det for hjemmeholdet at udligne til 28-28 kun 11 sekunder før tid. En stilling, der dog stadig ville sende TM Tønder videre, da de havde en sejr med fra den første kamp på hjemmebane.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært, og over to gange 30, så var det vigtigste til sidst, at vi bare minimum skulle have det uafgjorte resultat, forklarer cheftræner for TM Tønder, Torben Sørensen, kort efter kampen.

- De går op og spiller mand-mand mod os de sidste fem minutter, hvor de får scoret nogle hurtige mål. Samtidigt er det lidt stolpe ud for os både hvad angår kendelser og mål. Men der var ikke på noget tidspunkt rigtig panik, fordi vi vidste, at uafgjort var nok, konstaterer Torben Sørensen.

TM Tønder fik scoret i de allersidste sekunder, og kampen endte til slut med en smal sejr på 29-28 til TM Tønder.