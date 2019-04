Tønder Kommunes afdeling for plan og byggeri er i vildrede med hvad der skal ske i krydset Nørremarksvej/ Nordre Landevej i Tønder. En regulering af krydset har været næsten to år undervejs, og lige nu er fire scenarier i spil. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Det er længe siden, at planerne om en lysregulering i krydset mellem Nørremarksvej og Nordre Landevej blev lanceret. Her viste en trafiktælling, at det ikke er nødvendigt at bygge et lyskryds til afvikling af trafikken.

TØNDER: Det er snart to år siden, at vi her i JydskeVestkysten skrev, at et lyskryds var på vej i krydset mellem Nørremarksvej og Nordre Landevej ved Jem & Fix og Dansk Outlet. Men siden er der ikke sket noget som helst med krydset. Og dog: I efteråret viste en trafiktælling med en drone, at der af hensyn til afviklingen i krydset faktisk ikke er behov for en lysregulering - i hvert fald ikke som tingene ligger lige nu. I Tønder Kommune har trafikplanlægger Sonja Svendsen fra plan og byggeri været travlt beskæftiget med at finde en løsning - eller snarere fire mulige scenarier i krydset. Her har den helt store hurdle været ind- og udkørslen til Prinsessecentret, der ligger ganske tæt på selve krydset.

Vi har forespurgt nogen, der i forvejen er etablerede med tankanlæg og vaskehal. De var ikke interesserede, men det betyder ikke, at planerne er skrinlagt. Peter Jørgensen, bestyrelsesformand i ejendomsfirmaet JNTJ A/S.

Fire scenarier De fire scenarier spænder vidt. Lige fra, at man slet ikke gør noget, til at der laves både svingbaner og lysregulering i det trafikerede kryds, forklarer trafikplanlæggeren. - Vi har med en drone fået et overblik over svingtrafikken i krydset både før og efter Dansk Outlet åbnede. Nu har vi flere forslag i søen - med og uden svingbaner, siger Sonja Svensen og afslører de fire mulige scenarier: 1. At lade krydset ligge, som det er. 2. Krydset forbliver uden signalregulering - men med svingbaner. 3. Signalregulering i krydset. 4. Signalregulering i krydset med venstresvingsbane. - Lige nu er vi ved at undersøge scenariernes forskellige fordele og ulemper, lyder det fra trafikplanlæggeren.

Disharmoni Da kommunen i første omgang troede, at man havde fundet en gangbar løsning tidligere i processen, nedlagde politiet veto - netop på grund af ind/udkørslen fra centret, der blandt andet huser Jysk og Thansen. Formand for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (V), fortæller, at der har været dialog med butiksejerne i området, men at det ikke har afgjort sagen, så nu har man fra kommunens side været på banen igen. - Når vi laver sådan trafiktiltag, taler vi naturligvis med naboerne og ser, om de ønsker og behov, de har, også passer sammen. Men vi må sige, at der har været lidt disharmoni med politiet i den her sag, så vi har taget en runde mere med politiet og virksomhedsejerne i området, siger Bo Jessen.

Tanker om tank Men måske hele billedet bliver lidt mudret nu. For Dansk Outlet, der er flyttet ind i Jem & Fix' tidligere ejendom, barsler nemlig med planer om at etablere en tankstation på hjørnet, hvor der i dag er græs. - Vi har forespurgt nogen, der i forvejen er etablerede med tankanlæg og vaskehal. De var ikke interesserede, men det betyder ikke, at planerne er skrinlagt, siger Peter Jørgensen, der er bestyrelsesformand i Dansk Outlets ejendomsfirma, JNTJ A/S. - Jeg tænker bare, at der er gode muligheder for at etablere en tank på stedet og få mere liv, end at grunden ligger tom. Selvom det første ikke blev til noget, så har vi bestemt ikke opgivet endnu, siger bestyrelsesformanden.

