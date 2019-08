Efter bruddet: Seniorhøjskole fortsætter september ud

LØGUMKLOSTER: Det kom som lidt af en bombe, da ledelsen bag Sønderjyllands Seniorhøjskole torsdag eftermiddag meddelte, at man ikke længere satsede på at etablere sig i de bygninger, der tidligere husede Løgumkloster Højskole.

Her har seniorhøjskolen som optakt ellers gennemført flere kurser i de forløbne otte måneder. Erfaringerne fra disse forløb gjorde, at skolens ledelse med tidligere højskoleforstander Annemarie Morris og tidligere Løgumkloster-borgmester Kaj Armann i spidsen, nu var klar til at købe og rykke ind i bygningerne.

Med baggrund i det som seniorhøjskolen oplevede som et alt for langvarigt sagsforløb, der blev indledt helt tilbage i april 2018, trak skolen sig ud i torsdag. Skolen bliver dog i Løgumkloster et par uger endnu

- Vi gennemfører de kurser i Løgumkloster, der har været planlagt frem til udgangen af september. Det sker med baggrund i det lejemål, vi har indgået med kammeradvokaten, siger Kaj Armann.

Kammeradvokaten er kurator for boet efter Løgumkloster Højskole, der blev erklæret konkurs i april.