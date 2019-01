Efter brofadæse: Fiskbæk ramt af nyt uheld

Peter Bramsen fra Toftlund er fortørnet over, at Fiskbæk igen er er udsat for det, han betegner som sabotage af vandløbet. For et år siden blev den fredede Fiskbæk Bro ved en fejl revet ned. Nu har en entreprenør fjernet for meget af bækkens grus, som ørreder og andre fisk normalt gyder i. Foto: Martin Franciere

For et år siden kom Tønder Kommune ved en fejl til at fjerne den fredede Fiskbæk Bro. Nu er den så gal igen i den lille bæk. En entreprenør hyret af Tønder Kommune har ved en fejl fjernet for meget af bækkens grus og oprindelige bund. Det koster et års yngel, siger lystfisker.

TOFTLUND: For et år siden kom Tønder Kommune ved en fejl til at fjerne den fredede Fiskbæk Bro ved Toftlund. Nu er den så gal igen på samme sted. På en strækning over et par kilometer har Tønder Kommunes Teknik- og Miljøafdeling fået opgravet sand og aflejringer. Imidlertid er der også opgravet store mængder grus og blåler, som udgør den oprindelige bund. Fejlen er opstået på det noget nær mest kritiske tidspunkt og er hverken befordrende for bækkens dyreliv eller fauna. Opgravningen fandt sted i slutningen af november og rammer derfor fiskenes gydesæson, der løber fra december til januar, fortæller medlem af bestyrelsen og formand for vandplejen i Brede å Lystfiskerforening, Torben Hansen: - Det er noget skidt og uheldigt, at der sker sådan en fejl. Jeg frygter, at 20-25 procent af fiskeynglen i Fiskbæk går tabt i denne sæson på grund af fejlen, siger han.

Erkender fejl Kulturinteresserede Peter Bramsen fra Toftlund er oprørt over, at kommunen først fjerner den fredede bro over Fiskbæk og nu også har ramt samme vandløb på en strækning over en kilometer. - Jeg forstår det ikke. Det er sabotage mod Fiskbæk fra Tønder Kommunes side - det er fiskene og naturen, det går ud over, lyder det fra Peter Bramsen. Hos Tønder Kommune erkender fagchefen for miljø og natur under teknik- og miljøafdelingen, Christa Jørgensen, i en skrivelse, at der er begået fejl under oprensningen af Fiskbæk. I en mail til Peter Bramsen skriver hun: "Som du (Peter Bramsen, red.) påpeger (...) er der ikke kun fjernet løse sandaflejringer, men også fast bund. Det forhold er vi opmærksomme på. Vi igangsætter retablering af forholdene ved at udlægge grus på de strækninger, hvor der er gravet mest op".

Meget grus Tilbage til Torben Hansen fra Brede Å Lystfiskerforening. Han anslår, at der skal bruges store mængder grus for et genetablere de opgravede gydebanker i Fiskbæk, så ørrederne igen kan vinde fodfæste i vandløbet. - Der skal bruges rigtig, rigtig mange læs grus, siger han og vurderer, at det vil tage nogen tid, før vandløbets dyreliv og planter er genetableret til gavn for vandløbets naturlige miljø. - Der går et par år før biologien er på plads igen i Fiskbæk, forudser Torben Hansen.

Hvem betaler? Christa Jørgensen fortæller til JydskeVestkysten, at der er oprenset to kilometer af vandløbet, og at der sammenlagt er ni steder, der tilsammen udgør en kilometer af Fiskbæk, der skal retableres. Hvorfor entreprenøren er gået så hårdt til værks, har hun ingen forklaring på. - Vi kan simpelthen konstatere, at der er gravet for meget ud, siger hun. Da der skal udlægges mellem 10 og 30 centimeter grus på strækningen over en kilometer, vil der blive brug for over 100 kubikmeter grus. Christa Jørgensen vurderer, at arbejdet vil koste 150.000 kroner, men hvem der skal betale for udlægningen af det nye grus og arbejdsløn er ikke endeligt fastlagt. - Jeg forventer, at entreprenøren kommer til at betale en væsentlig del af udgiften, da det er ham, der har lavet en fejl, siger fagchefen.

