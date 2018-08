Efter brand: Kom og se brandtomten

- Det er selvfølgelig en træls situation, men samtidig er jeg rigtig glad og lettet over, at ingen kom til skade. Heller ingen af parkens dyr har lidt overlast, lyder det fra Søren Hansen.

Han er lettet over, at det trods alt ikke gik værre.

- Vi regner med, at brandvæsenet spærrer området omkring den udbrændte hytte af, og så holder vi resten åbent for publikum, lyder det fra leder af Hjemsted - Danernes Verden, Søren Hansen.

Hjemsted: Dagen efter den voldsomme brand i Hjemsted - Danernes Verden, hvor en af beboelseshytterne udbrændte totalt, er parken klar til igen at åbne dørene for publikum mandag, dagen efter branden.

Procedurer var på plads

Søren Hansen mener ikke, at der er ting, der skal gøres anderledes fremadrettet i Oldtidsparken for at undgå en lignende situation.

- Jeg tror sådan set ikke, at der er så meget, vi skal lave om. Nu afventer vi selvfølgelig, hvad politiet konkluderer, og så sætter vi os sammen. Men umiddelbart mener jeg ikke, der er en masse, der skal gøres anderledes. Der var også pulverslukker og alt, hvad der skulle være i huset, så på den måde var alt på plads, lyder det videre fra Søren Hansen.

Det ekstremt tørre vejr har gjort, at Søren Hansen og det øvrige personale i parken på det seneste flere gange har talt om den høje brandfare.

- Det er selvfølgelig et scenarie, vi har snakket meget om og været opmærksomme på i den seneste tid, hvor det hele har været så tørt. Vi har flere gange talt om, at vi skulle have helt styr på, hvad vi skulle gøre på det område. Så jeg mener, vi har gjort, hvad vi kunne for at forhindre det, siger Søren Hansen.