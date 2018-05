Efter ballade: Ny uddannelse lander i Sønderborg

Efter en del tværkommunale trakasserier er der nu etableret sønderjysk enighed om, at Sønderborg bliver hovedsæde for en ny grunduddannelse. Løsningen er fundet i en god og konstruktiv snak, siger Tønders borgmester Henrik Frandsen.

TØNDER/SØNDERBORG: Det bliver Sønderborg Kommune, der bliver hjemstedskommune for den nye fælles koordinerende enhed for en kommende fælles sønderjyske FGU-institution (Forberedende GrundUddannelse).

FGU (Forberedende GrundUddannelse) er en nyskabelse, som regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget har indgået aftale om for at skabe bedre veje til uddannelse og job for de unge. Efter planerne skal der oprettes ca. 30 FGU-enheder over hele landet med omkring 90 uddannelsessteder tilsammen.

Brød aftalen

"Uredelig" og "sognerådspolitik af værste skuffe" var blot nogle af de bemærkninger der faldt i slutningen af april i byrådssalen Tønder, efter at først politikerne i Haderslev og siden også kollegerne i Sønderborg brød en aftale om først at godkende samarbejdsaftalen bag uddannelsestilbud, og først derefter diskutere placeringen af det kommende hovedsæde.

Både Haderslev og Sønderborg krævede i utide hovedsædet placeret i deres kommune, hvilket blandt andet fik Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), til at konstatere, at den slags aftalebrud og enegang var problematisk for det fremtidige sønderjyske samarbejde.

Efter et møde i borgmesterkredsen og det sønderjyske koordinationsudvalg ser han atter lysere på tingene.

- Vi har haft en rigtig god og konstruktiv snak, og vi er enige om, at vi skal stå sammen som landsdel også i denne sag. Den aftale, vi nu har indgået, er udtryk for, at det sønderjyske samarbejde fungerer. Det er alle interesseret i, også fremadrettet. Vi satte os sammen og lavede en aftale. Det er en god aftale for Tønder, siger Henrik Frandsen.