Efter Fætter BR-lukning: Legetøjskæder viser interesse for Tønder

Varelageret i Fætter BR-butikken i Tønder blev onsdag tømt. Mens gågadens legetøjsforretning i øjeblikket pakkes ned, så arbejdes der i kulissen på at få en ny til byen.

TØNDER: Onsdag morgen begyndte medarbejdere fra Salling Group at pakke varelageret, som er købt af fallitboet efter Fætter BR, ned i store kasser. Ti medarbejdere kørte en efter en de mange kasser legetøj ind i en ventede lastbil, der kører de mange paller med legetøj ud til Salling Groups varelagre rundt om i landet. Fætter BR har holdt til i Storegade i Tønder siden før årtusindskiftet. Ejeren af bygningen, Jørn Anton Tygesen, begræder det bratte farvel til gågaden i Tønder af to grunde: Dels er legetøjsbutikken vigtig som kundemagnet, desuden kommer Jørn Anton Tygesen til at mangle et kontant bidrag i husleje. Normalt er der en opsigelsesperiode på seks måneder, når en forretning flytter ud af lejede lokaler. Desuden skal fraflytteren istandsætte lokalerne til en eventuel ny lejer. Men da Fætter BR er gået konkurs, sker flytningen med få dages varsel - og uden istandsættelse.

I de sidste dage har jeg arbejdet intenst med de to legetøjsbutikker. De er begge interesserede. Jørn Anton Tygesen, udlejer.

Tomme lommer Det gør ondt på Jørn Anton Tygesens lommer. - Jeg mister stort set 300.000 kroner i årlig lejeindtægt, konstaterer udlejeren, der mener, at legetøjsbutikken sammen med Flying Tiger er de vigtigste til at sikre en jævn kundestrøm i gågaden. - De to butikker giver flere folk i gågaden end alle de andre tilsammen, konstaterer han. Men der skulle være håb for både Jørn Anton Tygesen og byens handelsliv. I hvert fald har to andre legetøjsaktører i form af Kids Coolshop og Legekæden begge vist interesse for at flytte til Tønder. Ifølge Jørn Anton Tygesen er netop en legetøjsbutik vital for gågaden i Tønder. En legetøjsbutik trækker hele familien med, og mens ungerne kan kigge på legetøj og Lego i legetøjsbutikken, kan mor og far få en kop kaffe på en café eller købe tøj. Der mangler bare én vigtig detalje: - I de sidste dage har jeg arbejdet intenst med de to legetøjsbutikker. De er begge interesserede og stiller gerne hele deres ekspertise til rådighed, men de mangler begge en franchisetager i Tønder, siger Jørn Anton Tygesen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Varelageret i Fætter BR i Tønders gågade blev onsdag tømt. 10 mand fra Salling Group knoklede på for at få alt legetøjet i kasser, siden paller, som blev fragtet væk i en lastvogn til Salling Groups lagre. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fyret efter 38 år Den nu tomme Fætter BR-butik i Tønder er på 280 kvadratmeter plus en kælder på 100 kvadratmeter, der fungerer som varelager. Tidligere havde familien Tygesen en tøjbutik i lokalerne. Det var onsdag Toys'r'us' butikschef fra Esbjerg, Jane Christensen, der lukkede Salling Groups folk ind i Fætter BR i Tønder. Hun har hele sit arbejdsliv arbejdet for Fætter BR og Toys'r'us. - Det er da lidt trist, at det er gået så galt, siger den 58-årige varehuschef, der, når hun har sørget for, at butikken i Tønder og tre andre i Esbjerg, er tømt, selv må ud at finde et nyt job. - Jeg har været i branchen i 38 år. Når jeg er færdig den 11. februar, så tager jeg lige en puster, siger Jane Christensen, der vil arbejde på at blive i branchen med legetøj. - Det er det, jeg brænder for, som hun konstaterer.

