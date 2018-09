Efter 67 år: Tysk skole drejer nøglen

Med kun ni elever tilbage er der ikke grundlag for at fortsætte den tyske privatskole i Øster Højst. Undervisningen indstilles ved årets udgang, og skolen fusioneres med mindretallets skole i Ravsted. Også den tyske børnehave i Øster Højst står til at blive lukket.

ØSTER HØJST: Den tyske skole i Øster Højst står til at blive lukket. Efter 67 år som omdrejningspunkt for det tyske mindretals aktiviteter i landsbyen drejer skolen nøglen ved årets udgang. Det skriver avisen Der Nordschleswiger. Baggrunden for lukningsbeslutningen er faldende børnetal. I øjeblikket går kun ni elever i skolen. Også den tyske børnehave og skolefritidsordningen i Øster Højst står til at blive lukket ned. I børnehaven går for tiden kun tre børn, der allerede nu indgår i en fast pasningsaftale med den tyske børnehave i Jejsing. Forældrene blev orienteret om den forestående lukning i onsdags.

Trods den kedelige baggrund er beslutningen om lukningen truffet i et positivt og meget konstruktivt samarbejde. Anke Tästensen, skoleleder, Øster Højst

Foto: Foto: Uwe Iwersen Anke Tästensen var først lærer på den tyske skole i Øster Højst og har siden i 30 år stået i spidsen for den som skoleleder. Ved årets udgang lukkes mindretallets skole ned. Den nuværende leder tiltræder 1. oktober stillingen som direktør for mindretallets skoleforening - Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. Foto: Emma Kirstine Kejser

Fælles ledelse Der Nordschleswiger skriver, at skolen i Øster Højst efter lukningen bliver fusioneret med mindretallets skole i Ravsted. De to skoler har allerede nu et tæt og fastetableret samarbejde. Således er der fællesundervisning i fire af ugens fem dage i Ravsted, mens de i alt 25 elever læser sammen i Øster Højst én dag om ugen. - Trods den kedelige baggrund er beslutningen om lukningen truffet i et positivt og meget konstruktivt samarbejde, forklarer skoleleder Anke Tästensen. Hun har stået i spidsen for skolen i Øster Højst i 30 år og har siden 2015 også været leder for mindretralsskolen i Ravsted. Anke Tästensen stopper som skoleleder 1. oktober, hvorefter hun tiltræder stillingen som direktør for mindretallets skoleforening - Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. Hendes efterfølger er Jan Röhrig.