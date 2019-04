I januar indgik Edith Lund Holt et samarbejde med ti andre frisører og startede kæden Park Styling. Et særligt fokuspunkt for frisørkæden er bæredygtighed. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der er pant på produkternes emballage. Panten får kunderne tilbage, når de refunderer de tomme shampoo- og balsamflasker. Foto: Cecilie Spottog Petersen