Eckholdt vinder guld i brød

Han skulle lave ti traditionelle franske baguettes, ti andre baguettes og 40 små brød, som var fire typer rundstykker. Derudover skulle han bage et brød med minimum 35 procent spelt samt et fermenteret brød.

- Efterfølgende fik vi halvanden time til at forberede resten, vi begyndte at køre surdej, og rulle dejene og stikke ud. Jeg fik lavet surdejene og ordnet kerner. Søndag var selve konkurrencen, forklarer Eckholdt.

- Lørdag var der forberedelser, og søndag var den endelige konkurrence. Om lørdagen fik vi en time til at stille køkkenet op, og vi havde selv redskaber med. Indenfor den time fik jeg opgaven Mystery Box med en kasse med tre elementer, siger Per Eckholdt.

Toftlund: Bagermester Per Eckholdt fra Eckholdts Bageri i Toftlund har i weekenden den 17.-18. marts repræsenteret de danske farver ved de nordiske mesterskaber for bagere og konditorer.

Mester i brød

Det endte med, at Per Eckholdt sammen med landsholdskammeraterne Stephanie Carbel Svendgaard, Kvickly Silkeborg, og Sigurdur Baldvinsson, faglærer hos Food Tech i Aalborg, stod øverst på podiet.

De nordiske mesterskaber fandt sted ved Foodexpo i Herning.

- Jeg var med på bagerlandsholdet for 14 år siden, og der er sket rigtig meget siden. Det tager en del tid, og det slider en del. Det meste af ens fritid går med træning, og man skal kun gøre det, hvis man virkelig brænder for det, siger han og fortsætter:

- Jeg bruger det som en erfa-gruppe. Det giver mig utroligt meget, som jeg ikke kan få andre steder. Ved konkurrencer vurderes smag med 50 procent. Smag er utroligt vigtigt, og det kan jeg bruge i bageriet. Ved at være med i konkurrencer bliver man skarpere. Det er virkelig hårdt, men det er en stor chance for bagerne at være med på landsholdet.

Næste mål for Per Eckholdt og bagerlandsholdet er EM i 2019, hvor han håber at kunne få revanche for de fejl, der blev lavet ved EM i 2017. I 2019 er der ligeledes kvalifikation til VM.

- VM er det største indenfor det her.