Ecco udvider bestyrelsen

Bredebro: 45-årige Lars Hemming har takket ja til at indtræde i bestyrelsen for Ecco Sko A/S. Han er iværksætter, der har arbejdet internationalt 21 ud af de sidste 24 år, primært i London og New York, men han er nu bosat i København.

De sidste tre år har Lars Hemming arbejdet i Vice-koncernen i New York som Chief Commercial Officer i Vice Media og CEO for Virtue Worldwide. Lars Hemming har i sin karriere fokuseret primært på digital, marketing, brand og strategi.

Han indvælges officielt i bestyrelsen 29. maj ved Ecco's generalforsamling. Ecco's bestyrelse består herefter af Hanni Toosbuy Kasprzak (formand), K. Borch (næstformand), Erik G. Hansen, André Kasprzak, Tom Behrens-Sørensen og Lars Hemming.