Ecco sætter rekord i historisk svært marked

Skokoncernen Ecco trodsede et barskt marked i 2018 og fik sit hidtil bedste regnskab med et overskud på 1,5 milliarder kroner.

Sko: Kriseramte strøgbutikker generer ikke Ecco, der sidste år tjente flere penge end nogensinde. Den sønderjyske skokoncern øgede salget med knap tre procent til 9,8 milliarder kroner, mens overskuddet voksede med ni procent til 1,5 milliarder kroner før skat. Det var således en stolt topchef Steen Borgholm, der tirsdag formiddag kunne præsentere tallene for sin bestyrelse, der var samlet i Eccos konferencecenter i Tønder. - Det kan godt være, at det på papiret ser ud til at have været et nemt år, men det har det faktisk ikke. Det har været en stor indsats af hele organisationen, fortalte Steen Borgholm efter bestyrelsesmødet til avisen Danmark. Ecco lever højt på at være et globalt varemærke, der lige nu vokser kraftigt i både USA og Kina. Alene onlinesalget i Kina steg sidste år med 44 procent. Til gengæld går salget tilbage i Europa, hvor detailhandlen er hårdt presset af et marked, der ikke vokser, og hvor butikkerne konkurrerer om de laveste tilbudspriser. Udfordringerne i Europa kan genkendes hos Eccos italienske konkurrent Geox, der for få uger siden kom med et dystert regnskab. Omsætningen faldt sidste år med syv procent til godt seks milliarder kroner, og dermed har Ecco for alvor lagt afstand til sin store rival. Geox, der mister salg på alle sine hovedmarkeder, endte med et millionunderskud på bundlinjen. - Vi er i en branche, der er voldsomt udfordret, og jeg tror, at vores resultat vil give genlyd. Der er andre i branchen, der har en lidt anden udvikling, konstaterer Steen Borgholm.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Ritzau Scanpix Ecco råder selv over alt fra garverier til skofabrikker og butikker. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Lidt flere egne butikker Ecco har i mange år set sine forhandlere have det svært, og det har fået skokoncernen til at fokusere endnu mere på egne butikker, der udelukkende forhandler Ecco-sko. De kan være ejet af Ecco eller af partnere, men de er i begge tilfælde med til at profilere Ecco som en mærkevare. Der var ved udgangen af 2018 i alt 2246 Ecco-butikker i verden, og det er en smule flere end året før - men det dækker over, at mange butikker er lukket, mens endnu flere nye butikker er åbnet. Her er Ecco usædvanlig, fordi koncernen har kontrol over hele sin værdikæde. Det betyder, at Ecco selv ejer de garverier, der leverer skindene til Eccos egne skofabrikker, som sender varerne videre til Eccos egne butikker og netbutikker. Sidste år nåede Ecco en milepæl, da flere end 50 procent af skoene blev solgt igennem Eccos egne konceptbutikker, enten online eller i fysiske butikker. Salget i Europa faldt med tre procent sidste år, og det afspejler blandt andet en oprydning blandt forhandlerne. - i Europa er vi i gang med en ny tilgang til markedet, hvor vi stiller større krav til dem, der sælger Eccos produkter. Både hvordan de præsenterer vores brand, produktudvalget og hvordan, de servicerer kunderne. I den proces er der nogen, der holder op med at sælge Ecco, siger Steen Borgholm.

Dårligt skovejr Oven i det kunne skohandlerne med bekymring følge vejrudsigterne igennem 2018, der ikke bød på godt skovejr. Det gjaldt over det meste af Nordeuropa, hvor Ecco har størstedelen af sit europæiske salg. - Markedet har været virkeligt barskt. Alle tallene viser, at detailhandlen har haft det svært. Der var ikke noget forår sidste år, der var en meget lang sommer, hvor vi fik udsolgt af sandaler, men ikke solgte så meget andet. Og vinter har vi ikke rigtig haft endnu, siger Steen Borgholm. Ikke desto mindre forventer han at levere et lidt bedre regnskab for 2019, medmindre verdensøkonomien går amok, handelskrige intensiveres og valutakurserne straffer Ecco. Europa vil fortsat kræve fuld opmærksomhed. - Jeg forventer en accelererende lukning af butikker i Europa inden for de næste 6-12 måneder. Hvis man skal være en smule kynisk, tror jeg, at hele branchen står bedre, når vi kommer om på den anden side. Der er simpelthen for mange fysiske butikker, efter at en stor del af salget er flyttet online relativt hurtigt, siger Steen Borgholm. Ecco ejes af Kasprzak-familien, anført af bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak. Hendes søn, den professionelle golfspiller André Kasprzak, har også en plads i bestyrelsen. Steen Borgholm blev topchef i koncernen i 2017, men har arbejdet i en lang række stillinger hos Ecco siden 2000.