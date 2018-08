EUC Syd i Tønder får elektrikeruddannelse

TØNDER: EUC Syd er godt på vej til at kunne uddanne elektrikere i Tønder. Hidtil har man skullet til Haderslev eller Sønderborg for at kunne begynde på grundforløbet til uddannelsen som elektriker, men erhvervsuddannelsescentret har nu sat sig for at gøre det lettere rent geografisk - og her er valget faldet på Tønder.

Det er der flere grunde til, forklarer afdelingschef Elisabeth Holm fra EUC Syd:

- Der er flere grunde til, at vi åbner op for elektrikerne i Tønder. Der er dels en stor efterspørgsel på faglærte elektrikere, men rent geografisk har vi også haft den udfordring, at mange uddannelser lå på østkysten. Der er stor interesse i at få flere ting ført vestpå - og derudover vil vi gerne kunne give et bredere udbud til de unge her i området.

At efterspørgslen er stor, mærker man også på EUC Syd:

- Vi har masser af mestre, der henvender sig og spørger, om vi har flere elever, der kan blive lærlinge hos dem. Det er ærgerligt, at ikke flere unge søger faget, men det håber vi at gøre noget ved. Potentialet er stort, for man kan jo sige, at alle automatiserede ting i dag altid har det her fag inde over, forklarer hun.