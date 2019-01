EUC Syd: Elektrikere starter uanset holdstørrelse

Der er stor variation i både alder og baggrund for de kommende elever på Grundforløb 2. Elever, der af Elisabeth Holms vurderes til at være mellem 16 og 25 år.

- Jeg vil meget gerne have nogle stykker mere, så vi af hensyn til økonomien når over 10 elever. Jo flere elever i klasserne, jo bedre økonomi har vi, forklarer hun.

- Der bliver et hold - uanset om der er 10 eller 16 elever. Hvis vi ikke kommer i gang nu, så kommer vi slet ikke i gang, siger afdelingschefen for EUC Syd, Elisabeth Holm og konstaterer, at antallet af kommende elever lige nu er oppe på ni.

Nyt lokalt tilbud

EUC Syd-afdelingschefen deler elektrikereleverne op i tre grupper:

- Den første gruppe elever er dem, der har Grundforløb 1, den næste gruppe er unge, der har en studentereksamen, og som ikke har anden uddannelse eller har fortrudt den uddannelse, de var i gang med. Den tredje og sidste gruppe er voksne, der indtil nu har haft et ufaglært job, og som er klar til at tage en uddannelse.

Hidtil har elever på elektrikeruddannelsen måttet pendle til Haderslev eller Sønderborg for at kunne begynde på grundforløbet til uddannelsen som elektriker, men erhvervsuddannelsescentret har nu sat sig for at gøre det lettere rent geografisk.

- Der er flere grunde til, at vi åbner op for elektrikerne i Tønder. Der er dels en stor efterspørgsel på faglærte elektrikere, dels havde vi rent geografisk den udfordring, at mange uddannelser lå på østkysten. Der er stor interesse i at få flere ting ført vestpå. Derudover vil vi gerne kunne give et bredere udbud til de unge her i området, siger Elisabeth Holm.