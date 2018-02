EU-millioner skal binde Tønder og Nordfriesland sammen

EUs Interregpulje for den dansk-tyske region har for kort tid siden bevilget den største portion af i alt godt 15 millioner kroner, der skal bruges på gøre borgere i kommunen og Nordfriesland Amt mere parate til at krydse grænsen for at arbejde og uddanne sig.

TØNDER/HUSUM. Den slags kan være svært at måle og veje. Men om tre år forventer chefkonsulent i House of Exporters i Tønder, Christiane Franziska Plischke, at effekten er synlig. Hun og kollegerne i Tønder Kommunes erhvervs- og eksportfremmehus søger netop nu en kollega til at lede Interreg-projektet »Fit4Jobs@WaddenC« - Klar til jobs ved Vadehavet.

Ét fælles marked

- Vi lægger ud den 1. marts og afslutter i 2021. Til den tid skulle partnerne og det store dansk-tyske netværk gennem en lang række initiativer gerne have opnået, at borgerne i langt højere grad end i dag anser regionens dansk-tyske arbejdsmarked som ét. Samtidig skal langt flere også have kendskab til nabolandets sprog og kultur, siger chefkonsulenten.

Kommunalbestyrelsen i Tønder har netop nikket ja til projektet og en medfinansiering, der frem til 2021 løber op i et samlet beløb på godt 2,5 mio. kr.

- Efter Tønder-forhold er der tale om et stort projekt. Jeg ser det som noget, der kan være med til at afhjælpe den mangelsituation, der er blandt virksomhederne i Tønder Kommune med hensyn til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg tror lidt på, at der vil være medarbejdere syd for grænsen, som kan se en fordel i at blive opkvalificeret og finde et job i en dansk virksomhed, sagde borgmester Henrik Frandsen (V), da han præsenterede projektet i byrådssalen.

Her tog kun Slesvigsk Partis gruppeformand, Jørgen Popp Petersen, ordet. Han anbefalede samarbejdet, men advarede mod at skrue forventningerne alt for højt i vejret.

- Alt hvad vi kan gøre for at fremme den nord-sydgående udvikling, det kan vi kan bakke op omkring. Jeg tror dog ikke, at man skal forvente sig den helt store revolution. For der er jo mangel på arbejdskraft både nord og syd for grænsen, påpegede han.