EU-lande sætter fokus på ældres vej ud af misbrug

Hvad virker?

Emnet for dette års træf er hvilke metoder, der er motiverende for at få den ældre ud af sit misbrug, og hvordan man hjælper den ældre misbruger til at nå drømme og mål.

Leder af Rådgivningscenter Tønder, Ina Kier Lorenzen, fortæller, at ældre misbrugere ofte har brug for nogle andre indsatser end yngre misbrugere.

- De skal nødvendigvis ikke tilbage på arbejdsmarkedet. Og deres sociale og helbredsmæssige problematikker er også af en anden karakter end hos de yngre misbrugere, siger Ina Kier Lorenzen i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet spurgt, om vi vil være med i projektet. Det har været lærerigt at få indblik i, hvordan man arbejder med misbrugere i andre lande, påpeger Ina Kier Lorenzen om EU-projektet.