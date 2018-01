E-Boks-kampagne af unge til unge

Et samarbejde mellem Tønder Kommune og kommunens ungdomsuddannelser har resulteret i en række kampagneindslag, der skal få unge til at bruge e-Boks.

Tønder: Det er en udfordring at få unge til at bruge digitale borgerløsninger. Når de unge ikke tjekker deres e-Boks, kan det have store konsekvenser, fordi de risikerer at gå glip af vigtige meddelelser.

Derfor har Borgerservice og Mind Factory by Ecco indgået et samarbejde med Tønder Gymnasium, Det Blå Gymnasium, Overbygningsskolen, Tønder10, EUC Syd og VUC Syd. Samarbejdet har resulteret i en række kreative kampagneindslag, der skal få unge til at tjekke deres e-Boks.

Plakater, slogans og filmproduktioner blev fredag eftermiddag præsenteret på Tønder Rådhus, hvor kommunaldirektør Klaus Liestmann bød de unge velkommen til fernisering.

Kommunaldirektøren roste indsatsen og også selve samarbejdet.

- Nu er alle I unge blevet superbrugere af e-Boks og har lært noget, men vi har som kommune også lært noget. Vi har lært, at vi skal kommunikere kort og tydeligt og gerne i hurtige slogans, der fænger, lød det fra Klaus Liestmann.