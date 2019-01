Dyre lamper stjålet

LØGUMKLOSTER/TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi har i det forgangne døgn modtaget to anmeldelser, der har det til fælles, at der i begge tilfælde er blevet stjålet PH-lamper til udendørs brug. Den første sag ligger tilbage i nytåret, hvor der i perioden fra 31. december til 1. januar er forsvundet en udendørslampe af kobber fra en adresse på Lillegade i Løgumkloster. Lampen repræsenterer en værdi af cirka 10.000 kroner.

Mandag var den så gal igen i Tønder, hvor Sydbank klokken 12.41 anmeldte, at også banken havde fået stjålet en PH-lampe af udendørstypen. Den hang umiddelbart over bankens hæveautomat, men trods den meget offentlige placering har det tilsyneladende ikke forhindret ukendte gerningsmænd i at fjerne lampen. Det fremgår ikke, om den stjålne lampe fra Sydbank er af kobber, ligesom den stjålne lampe fra Løgumkloster.