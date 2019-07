TØNDER: Tyve virker fortsat til at være på jagt efter udendørs designerlamper. Der er således forsvundet to af de kostbare lamper fra en adresse på Storegade i Tønder - der er tale om to Louis Poulsen lamper af modellen Toldbod 220, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det fremgår desværre ikke af rapporten, præcist hvilket materiale de to forsvundne lamper var i, men de repræsenterer i ny stand en butikspris på op mod 9000 kroner stykket, oplyser politiet.