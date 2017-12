Duo tiltalt for 18 kriminelle forhold på egnen

To mænd sad torsdag tiltalt ved retten i Sønderborg for tilsammen 18 kriminelle forhold begået fortrinsvis i Tønder Kommune. Duoen ville bortset fra enkelte småforseelser ikke vedkende sig forholdene.

SKÆRBÆK/SØNDERBORG: Var det rent og skært handelstalent eller kriminelle handlinger, der lå bag to mænds omgang med en række effekter - heraf blandt andet PH-lamper og Wegners Y-stole?

Domsmandsretten i Sønderborg forsøgte torsdag at finde hoved og hale i sagen, der var berammet til en dag. Men det stod hurtigt klart, at sagen kræver mindst endnu en dag - blandt andet fordi det anklager Sabina Vinther betegnede som "hovedvidnet" pludselig havde meldt sig for syg til at troppe op i retten. Det samme gjaldt i øvrigt for to andre vidner.

De to tiltalte mænd på henholdsvis 23 og 30 år bor i Skærbækområdet og mødte hinanden under afsoning i det åbne statsfængsel Renbæk.

De to er blandt andet tiltalt for indbrud, hvor udbyttet blev 11 Wegner-stole og fem PH-standerlamper til en samlet værdi af 170.000 kroner fra Ecco i Tønder, computere og projektorer til en samlet værdi af over 100.000 kroner fra seniorcentret Center Royal i Løgumkloster, professionelt elværktøj fra et indbrud i Bredebro, computere og computerudstyr fra Landbrugsrådgivning Syd i Løgumkloster samt to indbrud i Legos butik på Toosbuys Torv i Bredebro. Her blev det stjålet klodser for sammenlagt 43.000 kroner.

Indbruddene er alle begået i perioden september-oktober i år.