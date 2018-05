Drømmefangst gav hovedpine

BREDEBRO/LØGUMKLOSTER: Skal - skal ikke?

Et af lystfiskerlivets helt store spørgsmål lyder: Er det her årets fangst, eller venter er en endnu større fisk ude i åen?

19-årige Mike Corydon Jacobsen, Løgumkloster, stod for et par dage siden med netop disse overvejelser.

I næsten en halv time havde han kæmpet med en stor laks, som til sidst sprællede i fangstnettet og blev bugseret sikkert op på land.

- Jeg måtte lige råbe efter min far for at få at få lidt hjælp, fortæller den unge lystfisker om oplevelsen.

Oppe på det tørre viste den flotte fangst sig at være 1,01 m lang og 10,1 kg tung. Årets hidtil bedste fangst i Bredeå.

Men alligevel kom Mike C. Jacobsen i tvivl. Ifølge reglerne må hver lystfisker kun hjemtage en laks pr. sæson. At der findes større end den, han lige havde fanget, ved Mike C. Jakobsen om nogen. Sidste år fangede og hjemtog han en laks på 92 cm og 7,3 kg. Senere på sæsonen at hale en laks i land, der målte et pænt stykke over en meter og var tilsvarende tungere. Den måtte han dengang så sætte ud igen.