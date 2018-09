Drama ved kirketårn: Mand fanget i lift i 20 meters højde

Brandfolk for Højer og Tønder måtte komme håndværker til undsætning, der tirsdag kom galt afsted under renoveringsarbejde på Højers kirketårn.

- Manden befandt sig i kurven. Pludselig begyndte liften at synke ned og styringen gik derfor i nødprogram, hvilket gør, at den ikke kan betjenes. Liften tippede heldigvis ind mod kirketårnet, beretter indsatsleder ved brand & Rednings Sønderjylland, Bent Hansen.

Rystet

For at komme håndværkeren til undsætning blev der tilkaldt en stor lift fra Tønder Brandvæsen. Ved hjælp at denne lykkedes det at få manden ud af kurven og sikkert ned på fast grund igen.

- Han var lidt rystet, men ellers i god behold. Det var en af de mere specielle og anderledes opgaver, man kan blive udsat for. Men når det går godt, har det da også sin charme, beretter Bent Hansen.

Efter at håndværkeren havde genvundet jordforbindelsen, lykkes det få liften på ret køl og fire sikre fødder igen, og ved hjælp af tilkaldte teknikere kom der også liv i styremekanismen igen.