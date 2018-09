TM Tønder fik søndag en fremragende start på sæsonen, da holdet på hjemmebane vandt 30-24 over Ajax København.

Tønder: Sikke en start. TM Tønder tog søndag eftermiddag hjemme hul på sæsonen i 1. division mod Ajax København, og de to hold, som begge må formodes at blande sig i toppen af rækken, gav publikum en på opleveren. Kampen bød på alt det, som håndboldsporten kan. Masser af mål, flotte redninger, intensitet, momentumskift og masser af drama - blandt andet i form af et rødt kort.

Hvis vi starter med facit, så var det TM Tønder, der kunne juble til sidst. En sejr på 30-24 gav tro på, at det kan blive en rigtig sjov sæson i Tønder.

Vejen til det flotte resultat var dog ikke uden bump.

TM Tønder sad solidt på starten af kampen og bragte sig foran med 8-2. Og så kom dramaet ellers. Felix Kasch fik rødt kort efter tilsyneladende at have ramt en Ajax-spiller i nakken.