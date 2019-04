Drama i vadehavet: Helikopter kom herreklub til undsætning

En hyggelig vandre- og herretur til Jordsand i Vadehavet udviklede sig til lidt af et drama fredag aften. En helikopter måtte komme en rygskadet mand til undsætning, og de øvrige måtte vade hjem i vand til bæltestedet.

HØJER: Det var lagt op til en hyggelig herretur, og det endte med lidt af et drama, en luftredning og vand helt op til bæltestedet.

- Vi er alle i land, nu skal vi have et varmt bad, og så mødes vi igen.

Sådan lød meldingen fra Jens Nissen, Møgeltønder, fredag aften klokken 18.45.

Kort forinden var han sammen med seks andre medlemmer af herreklubben "Marskens Sønner" kommet i land efter en hyggetur på vadehavet, der udviklede sig mere dramatisk end sjovt var.

"Marskens Sønner" var fredag over middag taget på en vandretur i Vadehavet. Fra Ballum gik turen til Danmarks tidligere eneste hallig, Jordsand. Øen blev opgivet som ø for mere end 10 år siden, men er med kyndig guide fortsat et yndet udflugtsmål.

De otte fremmødte medlemmer af "Marskens Sønner" klarede da også to-timers turen over vaden fra Ballum til Jordsand i god stil. Velankommet til sandbanken fik en af deltagerne problemer med ryggen. Smerterne var så voldsomme, at han ikke var i stand til at gå tilbage. Hvad gør man så, især når højvandet banker på?

- Til sidst var den eneste løsning at ringe 112 og be' om hjælp, fortæller Jens Nissen.